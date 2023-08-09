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火星自轉加速1天比1天短！ 科學家不知道原因

火星日比地球日稍長，火星每24小時39分鐘35秒完成一次自轉，相當於1.02749125的地球日，不過研究發現火星自轉有加速狀況。（美聯社）

火星日比地球日稍長，火星每24小時39分鐘35秒完成一次自轉，相當於1.02749125的地球日，不過研究發現火星自轉有加速狀況。（美聯社）

2023/08/09 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月結束在火星4年多任務的無人著陸探測器「洞察號」（InSight）仍持續為學界帶來貢獻，NASA檢查「洞察號」所傳回在火星的前900天數據，科學家意外發現，火星上的一天正在變得越來越短，意味著火星自轉有加速狀況，不過學界還不清楚原因何在。

美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）表示，研究小組檢查了「洞察號」在火星的前900天收集到的數據，並對其他可能影響數據的因素進行了校正，來對火星的自轉進行了有史以來最精確的測量，科學家發現火星自轉每年快4奈秒，意即火星的1天每年縮短零點幾毫秒。

該研究的主要作者塞巴斯蒂安（Sebastien Le Maistre）表示：「我們要尋找的是火星1年中只有幾十公分的變化。在我們看到這些變化之前，需要很長的時間和大量的數據累積。」

火星加速的確切原因目前仍不得而知，以地球而言，月球對地球的自轉速度起著重要作用，但火星的兩顆衛星要小得多，似乎不是主要影響因素，科學家推估，這可能是由於極冠上聚集的冰造成火星質量移動，或者是被冰川覆蓋後的陸地重新出現，行星質量的變化會導致它加速。

火星日比地球日稍長，火星每24小時39分鐘35秒完成一次自轉，相當於1.02749125的地球日，火星年大約是668火星日，相當於大約687地球日或1.88地球年。

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