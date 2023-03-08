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    「好奇號」傳回夢幻美景 人類首次看到火星清晰暮光

    「好奇號」第一次在火星上拍到如此清晰觀察到暮光。（圖擷NASA）

    「好奇號」第一次在火星上拍到如此清晰觀察到暮光。（圖擷NASA）

    2023/03/08 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）「好奇號」（Curiosity）探測車回傳最新火星美景，在火星日落時，光線穿透雲層，一道道雲隙光（Crepuscular Ray，或稱曙暮光）照亮火星天際，這是人類第一次在火星上如此清晰地看到暮光。

    NASA在6日公布「好奇號」回傳的最新火星照片，這張照片攝於2月2日，「好奇號」的相機在火星日落時捕捉到穿過雲層的雲隙光，這是探測器第一次在火星上拍到如此清晰觀察到暮光。

    大多數火星雲在離地面不超過60公里的地方盤旋，並由水冰組成，但最新圖像中的雲似乎是在更高的高度，那裡特別冷，這些雲可能是由二氧化碳冰或乾冰組成；就像在地球一樣，雲層為科學家提供了複雜但關鍵的訊息來了解天氣，透過觀察雲層形成的時間和地點，科學家可以更多了解火星大氣的組成和溫度，以及其中的風。

    除了雲隙光外，好奇號在1月27日也捕捉火星羽毛狀的彩雲，當中雲的粒子大小與旁邊粒子都相同，藉由觀察顏色過渡，科學家能理解粒子大小在雲層中的變化，釐清雲的演變方式、粒子如何隨時間改變大小。

    好奇號在1月27日也捕捉火星羽毛狀的彩雲。（圖擷NASA）

    好奇號在1月27日也捕捉火星羽毛狀的彩雲。（圖擷NASA）

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