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科學新發現 美國森林土壤發現奇異巨型病毒

這個巨型病毒取名為「梅杜莎」，得名自希臘神話蛇髮女妖3姊妹中最小的妹妹。（圖擷取自推特）

這個巨型病毒取名為「梅杜莎」，得名自希臘神話蛇髮女妖3姊妹中最小的妹妹。（圖擷取自推特）

2023/08/08 14:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新發表在《bioRxiv》的預印研究報告稱，德國馬克斯·普朗克研究所（Max Planck Institutes）的科學家，在美國麻薩諸塞州森林的土壤中發現一組看起來像外星生命形式。但地球上從未見過的巨型病毒。

英國《每日郵報》報導，這組病毒的特徵前所未見：有的具有觸手和星狀外殼，像海龜；有的形狀像20面體骰子；還有的四面八方均有觸手，就像希臘神話中的蛇髮女妖「戈爾貢」（Gorgon）3姊妹。

以COVID-19病毒寬度介於50~140奈米比較，這組巨型病毒寬度可達635奈米。科學家發現這些巨型病毒形狀比一般病毒更奇怪，比如外殼有許多管狀物、從未見過的多層內部結構等，表面幾乎都覆蓋著類似頭髮的突起，長度、厚度、密度、形狀都不相同。

研究表明，巨型病毒具有複雜的基因組，可攜帶多達250萬個DNA鹼基對，存在於海洋、北極湖泊和融化的永久凍土中。巨型病毒尚未被證明對人類構成威脅，但表明病毒發揮的生態作用被嚴重低估了。

主持研究的微生物學家費雪（ Matthias Fischer） 表示，這項研究揭開土壤病毒的複雜外貌，顯然巨型病毒相當多樣化，且擁有難以想像的顆粒結構，其起源與功能還有待研究。

科學家發現這組巨型病毒表面幾乎都覆蓋著類似頭髮的突起，長度、厚度、密度、形狀都不相同。（圖擷取自推特）

科學家發現這組巨型病毒表面幾乎都覆蓋著類似頭髮的突起，長度、厚度、密度、形狀都不相同。（圖擷取自推特）

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