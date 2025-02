可愛寶貝？北美森林驚見神秘犬科動物 專家百思不解

2024/11/12 16:04

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國明尼蘇達州北部,一個研究狼群的團隊透過野生動物攝影機,捕捉到一張令人費解的影像:一隻外型怪異的犬科動物。牠渾身披著淺米黃和灰色毛皮,圓耳朵、蓬鬆尾巴,讓專家都百思不解,究竟是什麼樣的生物?

美國《富比士》(Forbes)雜誌報導,美國保育組織「航海者狼群研究計畫」(Voyageurs Wolf Project)的攝影機,拍下這隻神秘犬科動物的身影。照片中,牠有著圓耳朵、淺米黃和灰色毛皮,以及蓬鬆的尾巴,外觀怪異,讓人們紛紛猜測牠是隻什麼動物。研究團隊甚至開玩笑說,這可能是一隻「狼犬混血」,結合了犬、郊狼和狼的特徵。牠的耳朵尤其奇怪,不像郊狼那樣尖銳,呈現圓潤的形狀,引發人們對牠的品種諸多猜測,有人認為牠的耳朵可能是被霜凍傷害。

請繼續往下閱讀...

專案負責人蓋布爾(Thomas Gable)強調,這隻犬科動物絕非純種狼。牠身上同時具備郊狼、狼和狗的特徵,但並不確定是否為雜交品種。由於這隻動物只在冬季出現在研究區域,並且此後沒有再出現,研究團隊無法取得基因樣本,因此無法確定其確切種類。

網路上關於這隻神秘動物的猜測眾說紛紜。有人調侃這是「百科全書般的郊狼」,或是「北美可愛寶貝」。還有人推測這是一隻狼狗雜交品種。然而,由於缺乏足夠資料,所有猜測都只是推測。

We know social media loves a good mysterious canine story…so check out this animal we got on camera last winter.



So, what do you think this animal is? We whole-heartedly welcome outlandish speculation, conspiracy theories, and technically possible though highly-improbable… pic.twitter.com/tRs8SY7UDi