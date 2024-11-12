可愛寶貝？北美森林驚見神秘犬科動物 專家百思不解

北美森林驚現神秘犬科動物。（圖：Voyageurs Wolf Project）

2024/11/12 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州北部，一個研究狼群的團隊透過野生動物攝影機，捕捉到一張令人費解的影像：一隻外型怪異的犬科動物。牠渾身披著淺米黃和灰色毛皮，圓耳朵、蓬鬆尾巴，讓專家都百思不解，究竟是什麼樣的生物？

美國《富比士》（Forbes）雜誌報導，美國保育組織「航海者狼群研究計畫」（Voyageurs Wolf Project）的攝影機，拍下這隻神秘犬科動物的身影。照片中，牠有著圓耳朵、淺米黃和灰色毛皮，以及蓬鬆的尾巴，外觀怪異，讓人們紛紛猜測牠是隻什麼動物。研究團隊甚至開玩笑說，這可能是一隻「狼犬混血」，結合了犬、郊狼和狼的特徵。牠的耳朵尤其奇怪，不像郊狼那樣尖銳，呈現圓潤的形狀，引發人們對牠的品種諸多猜測，有人認為牠的耳朵可能是被霜凍傷害。

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專案負責人蓋布爾（Thomas Gable）強調，這隻犬科動物絕非純種狼。牠身上同時具備郊狼、狼和狗的特徵，但並不確定是否為雜交品種。由於這隻動物只在冬季出現在研究區域，並且此後沒有再出現，研究團隊無法取得基因樣本，因此無法確定其確切種類。

網路上關於這隻神秘動物的猜測眾說紛紜。有人調侃這是「百科全書般的郊狼」，或是「北美可愛寶貝」。還有人推測這是一隻狼狗雜交品種。然而，由於缺乏足夠資料，所有猜測都只是推測。

We know social media loves a good mysterious canine story…so check out this animal we got on camera last winter.



So, what do you think this animal is? We whole-heartedly welcome outlandish speculation, conspiracy theories, and technically possible though highly-improbable… pic.twitter.com/tRs8SY7UDi — Voyageurs Wolf Project （@VoyaWolfProject） November 5, 2024

值得一提的是，該計畫由明尼蘇達大學主導，涵蓋整個「大遊牧者生態系統」（Greater Voyageurs Ecosystem），包括遊牧者國家公園（Voyageurs National Park）內的狼群。研究團隊利用大量的野生動物攝影機，觀察狼群的覓食、繁殖和育幼行為。他們也為16個狼群安裝 GPS 追蹤項圈，以監控其活動，特別關注狼群捕食獵物的地點，進而了解牠們的飲食習性。

Voyageurs狼群研究計畫旨在為狼類保育和管理提供依據。灰狼在美國大部分地區受到瀕危物種法的保護。研究人員表示，藉由收集有關狼群的捕食行為和繁殖生態的詳細資訊，他們能將夏季狼類行為的重要面向，與重要的生態因素、獵物族群和人類互動聯繫起來。

雖然這隻神秘的犬科動物仍是個謎，但仍有許多有趣的討論空間，或許有人在明尼蘇達州北部走失了一隻長相有趣的狗狗？

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