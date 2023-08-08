在高溫45.5度戶外散步 美國女子被活活熱死

高溫熱浪襲捲北半球，美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）傳出一名34歲女子，在當地高溫來到45.5度時前往戶外散步後突然失蹤，等她被人發現時疑似因中暑倒在街上，且已沒有生命跡象。（路透）

2023/08/08 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕高溫熱浪襲捲北半球，美國各地不僅連續出現破紀錄高溫，更發生多起熱傷害事件。近日亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）就傳出，一名34歲女子在當地高溫來到45.5度時前往戶外散步，然後便突然失蹤，等她被人發現時疑似因中暑倒在街上，且已沒有生命跡象。

綜合外媒報導，這起不幸活活熱死的悲劇發生在4日，來自奧勒岡州、育有4名子女的34歲女護理士潔西卡（Jessica Christine Lindstrom），近期前往亞利桑那州鳳凰城的馬里柯帕郡（Maricopa County）探訪親戚，接著在4日上午8點半左右，到當地公園Deem Hills Recreation Area散步，之後就傳出失蹤的消息。

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警消人員獲報後，派出無人機與搜救隊員進行大規模搜索，下午5點左右在一條偏遠的小道上，發現倒在地上、已沒有生命跡象的潔西卡。當地消防局長道格拉斯（Scott Douglas）表示，初步調查顯示，她應該是散步時無法承受當天的高溫而死，「很不幸地，死者因為來自奧勒岡州，那裡的天氣沒有這裡這麼熱」。

另據當地最新資料顯示，今年當地已發生39起高溫死亡事件，另有312起疑似因高溫而死事件正在調查中；去年當地同時期，則有42人因為高溫死亡，另有282起類似死亡事件正在調查中。當地也因為連續打破高溫紀錄，而被專家認為是「沒有冷氣無法居住的地方」之一。

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