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    全美熱爆！ 多地體感飆至38度以上 逾1.75億人收高溫警告

    美國近期受熱浪來襲，多地體感溫度出現攝氏38度以上的高溫，全美超過1.75億人收到「高溫警告和警示」（heat warnings and advisories）。（路透）

    美國近期受熱浪來襲，多地體感溫度出現攝氏38度以上的高溫，全美超過1.75億人收到「高溫警告和警示」（heat warnings and advisories）。（路透）

    2023/07/31 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕受到極端氣候影響、熱浪來襲，美國多地體感溫度出現攝氏38度以上的高溫，預計酷熱高溫、悶熱潮濕的天氣持續至週末。另外，美國國家氣象局也透露，全美超過1.75億人收到「高溫警告和警示」（heat warnings and advisories），各地政府也呼籲高風險族群留意熱傷害。

    綜合外媒報導，美國28日再度遭新一波的高溫熱浪侵襲，這次熱浪範圍擴大到中西部和東岸，隨著濕氣進入西南部，加州最南端的多個郡與亞利桑那州部分地區有所降溫，但大部分地區仍處於「超高溫警告」（excessive heat warnings）。另外，全美逾1.75億人收到過度高溫警告或建議，相關部門也呼籲民眾「多喝水，留在冷氣房內，避免曬太陽」，更特別警告從事戶外活動的民眾和高風險族群族群，需格外小心熱傷害。

    報導指出，包含芝加哥、紐約、費城在內的大城市都已在公共圖書館與社區中心，為無處避暑的民眾設置「避溫中心」（Cooling Center）。其中，費城預估最高溫度有可能達到攝氏42度；波士頓市則在宣布高溫緊急狀態後，在網站上寫著「極端高溫對健康有害，甚至是致命的」，也將在特定路線提供水。

    今年6月是美國自1850年以來最熱的6月，美國多地城市官員與天氣預報員也敦促民眾，遠離炎熱天氣，因為有可能導致相關疾病，特別是戶外工作者、室外活動者、65歲以上高齡族群、孩童與慢性疾病患者。美國國家氣象局（NWS）也表示，民眾要多喝水，待在有空調的房間內，遠離陽光，並確認親戚鄰居的狀況。

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