訪尼日力圖彌平政變 美國務次卿：非常艱難

美國國務次卿盧嵐7日前往尼日，與上月奪取政權的軍政府高層舉行會談。（路透資料照）

2023/08/08 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）7日前往尼日，與上月奪取政權的軍政府高層舉行會談。會後，她表示，「非常艱難」，坦承並未取得任何進展。

據《路透》報導，國務次卿盧嵐通過電話受訪表示，她正在尼日首都尼亞美（Niamey）會見軍政府國防部長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou），和其他3名支持政變的校級軍官。

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盧嵐指出，華盛頓提出了恢復民主秩序的方案，軍政府官員卻對此興致缺缺。她也補充，若局勢無法扭轉，美國對尼日的經濟援助和多項金援將面臨風險。

盧嵐說：「對話內容非常坦誠，但大部分相當困難，我們試圖通過談判達成解決方案。要獲得支持並不容易，他們對情勢的看法相當堅定，且明顯不符合尼日憲法。直言不諱的說，今天非常艱難。」

盧嵐要求會見遭罷黜的民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）及軍政府領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍，但並未得到批准。

尼日7月26日爆發軍事政變，是近3年來西非、中非國家第7次軍人干政，震動了貧窮的沙赫爾（Sahel）地區。

鑑於尼日蘊藏豐富的鈾礦及石油，且長期在沙赫爾地區與伊斯蘭武裝組織的戰爭中，發揮關鍵作用，尼日對美國、歐洲、中國和俄羅斯皆具有重要意義。

盧嵐表示，此為美國展開斡旋的第一步，「如果軍政府高層願意恢復憲法秩序，我們將提供幫助。他們尚未接受這一提議，但我希望他們能重新考慮」。

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