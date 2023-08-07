為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼日軍政府拒民選總統復職 關閉領空防「境外勢力介入」

    6日稍早，數千名政變支持者湧向尼亞美的1座體育場，為軍政府拒絕交還政權的決定歡呼，現場可見俄羅斯旗幟飛揚。（法新社）

    6日稍早，數千名政變支持者湧向尼亞美的1座體育場，為軍政府拒絕交還政權的決定歡呼，現場可見俄羅斯旗幟飛揚。（法新社）

    2023/08/07 07:56

    〔即時新聞／綜合報導〕尼日軍政府6日宣布關閉領空，直至另行通知，理由是西非經濟共同體（ECOWAS）威脅進行軍事干預。此前軍政府領導人拒絕了該組織的要求，堅持不讓民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復職。

    據《路透》報導，6日稍早，數千名政變支持者湧向首都尼亞美（Niamey）的1座體育場，慶祝軍政府不屈服於外部壓力、拒絕交還政權的決定。

    尼日7月26日爆發軍事政變，原總統衛隊領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍奪權，並軟禁了民選總統貝佐姆。此為近3年來西非、中非國家第7次軍人干政，震動了貧窮的沙赫爾（Sahel）地區。

    鑑於尼日蘊藏豐富的鈾礦及石油，且長期在沙赫爾地區與伊斯蘭武裝組織的戰爭中，發揮關鍵作用，尼日對美國、歐洲、中國和俄羅斯皆具有重要意義。

    西非經濟共同體4日表示，已就1項軍事干預計畫達成共識，擬定針對尼日軍政府的襲擊時間和地點。

    為此，1名軍政府發言人6日晚間在國家電視台發表的聲明中宣布：「鑑於日益明顯的外部威脅，尼日領空從今天起關閉。」

    他表示，已有2個中非國家展開軍事部署，準備進行干預，但沒有透露具體細節。軍政府發言人強調：「尼日武裝部隊及所有國防和安全機構，將在我國人民堅定不移的支持下，捍衛我們的領土完整。」

    尼日的緊張情勢一觸即發，引起人們對沙赫爾地區衝突進一步升級的擔憂。該地區近年飽受伊斯蘭叛亂組織摧殘，已造成數千人死亡，迫使數百萬人逃離家園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰雲密布！尼日總理：仍指望外交談判能終結政變
    2023/08/06 09:10

    戰雲密布！尼日總理：仍指望外交談判能終結政變
    尼日政變！西非經濟共同體若動武 塞內加爾表態願出兵
    2023/08/03 23:46

    尼日政變！西非經濟共同體若動武 塞內加爾表態願出兵
    西非經濟共同體制裁期限將至 尼日政變領袖蒂亞尼：不會交出政權
    2023/08/03 12:19

    西非經濟共同體制裁期限將至 尼日政變領袖蒂亞尼：不會交出政權
    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預
    2023/07/30 11:58

    尼日政變！西非經濟共同體將開峰會 不排除出兵干預

    研究發現多元母乳活性因子 激活寶寶成長
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播