尼日軍政府拒民選總統復職 關閉領空防「境外勢力介入」

6日稍早，數千名政變支持者湧向尼亞美的1座體育場，為軍政府拒絕交還政權的決定歡呼，現場可見俄羅斯旗幟飛揚。（法新社）

2023/08/07 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕尼日軍政府6日宣布關閉領空，直至另行通知，理由是西非經濟共同體（ECOWAS）威脅進行軍事干預。此前軍政府領導人拒絕了該組織的要求，堅持不讓民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復職。

據《路透》報導，6日稍早，數千名政變支持者湧向首都尼亞美（Niamey）的1座體育場，慶祝軍政府不屈服於外部壓力、拒絕交還政權的決定。

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尼日7月26日爆發軍事政變，原總統衛隊領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍奪權，並軟禁了民選總統貝佐姆。此為近3年來西非、中非國家第7次軍人干政，震動了貧窮的沙赫爾（Sahel）地區。

鑑於尼日蘊藏豐富的鈾礦及石油，且長期在沙赫爾地區與伊斯蘭武裝組織的戰爭中，發揮關鍵作用，尼日對美國、歐洲、中國和俄羅斯皆具有重要意義。

西非經濟共同體4日表示，已就1項軍事干預計畫達成共識，擬定針對尼日軍政府的襲擊時間和地點。

為此，1名軍政府發言人6日晚間在國家電視台發表的聲明中宣布：「鑑於日益明顯的外部威脅，尼日領空從今天起關閉。」

他表示，已有2個中非國家展開軍事部署，準備進行干預，但沒有透露具體細節。軍政府發言人強調：「尼日武裝部隊及所有國防和安全機構，將在我國人民堅定不移的支持下，捍衛我們的領土完整。」

尼日的緊張情勢一觸即發，引起人們對沙赫爾地區衝突進一步升級的擔憂。該地區近年飽受伊斯蘭叛亂組織摧殘，已造成數千人死亡，迫使數百萬人逃離家園。

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