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    黑熊覓食誤闖民宅車庫 男主人慘遭咬頭拋飛 驚悚畫面曝光

    美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）7月30日發生一起驚險的「熊闖民宅」事件。（圖擷取自Youtube）

    美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）7月30日發生一起驚險的「熊闖民宅」事件。（圖擷取自Youtube）

    2023/08/07 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）7月30日發生一起驚險的「熊闖民宅」事件，一名男性屋主在夜半時分進入車庫，意外遇上一頭重達113公斤的黑熊。不料黑熊立刻展開攻擊，咬住男子頭部將他甩飛出去，男子急忙摀住傷口跑回家中報警，所幸無生命危險。目前警方已經布置了陷阱，希望捕捉這隻肇事熊。

    綜合外媒報導，地點位於賓州的丹維爾（Danville），60歲的洛里（Lori Swartz）正打算進入車庫關掉水龍頭。然而，他與一隻正在覓食的黑熊碰面了，瞬間這隻黑熊發動攻擊，咬住他的頭部，並將他整個人拋飛。

    幸運的是，洛里並無生命危險，他摀住傷口迅速逃回屋內，受傷的頭部和身體也得到及時的治療。他後來在接受訪問時表示，事發時他完全沒有預料到熊的出現，只是感到頭部劇痛，直到事後查看監視器影像才了解發生了什麼。

    根據監視器畫面顯示，黑熊大搖大擺地走進車庫，疑似在圾垃堆中覓食，而正好也是洛里進入車庫的時候。這一幕讓他們家人印象深刻，妻子回憶說：「我們永遠都不會忘記，這太可怕了」。洛里認為，黑熊可能是被車庫內的垃圾氣味吸引，同時也受到他轉動水管開關的聲音驚擾，因此才會變得不穩定並發動攻擊。

    目前賓州警方為了追捕這隻攻擊人的黑熊，在現場設置了一個內裝甜甜圈和糖漿的「熊陷阱」，希望能夠誘使這隻黑熊現身。儘管洛里遭到黑熊的攻擊，但他表示不希望黑熊因此被安樂死，並表示他將對周遭的環境保持更謹慎。

    黑熊展開攻擊，咬住男子頭部將他甩飛出去，男子急忙摀住傷口跑回家中報警，所幸無生命危險。（圖擷取自Youtube）

    黑熊展開攻擊，咬住男子頭部將他甩飛出去，男子急忙摀住傷口跑回家中報警，所幸無生命危險。（圖擷取自Youtube）

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