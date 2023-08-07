與美國較勁！ 中國5年內恐建成8海外海軍基地

中國海軍航空母艦遼寧號在西太平洋舉行軍演。（路透）

2023/08/07 06:43

首次上稿 08/06 22:04

更新時間 08/07 06:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國威廉瑪麗學院國際研究實驗室AidData最新發布的研究報告預測，中國自西元2000年以來向全球中低收入國家提供資金，建設港口等基礎設施，共涉及46國、78個港口、123個海港項目，總價值高達299億美元。在2至5年內，中國最可能在8個地點建成海外海軍基地，印度太平洋和非洲地區各佔4個，與美較量意味濃厚。

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《美國之音》（VOA）5日報導，AidData在衡量投資力度、戰略位置、港口規模和水深，以及北京與潛在東道主的關係後，再結合衛星圖像和地理空間測繪技術進行分析，認為在2至5年內，中國海外海軍基地最可能落成的地點有5處：斯里蘭卡的赫班托達、巴基斯坦的瓜達爾、柬埔寨的雲壤、萬那杜的盧干維爾、赤道幾內亞的巴塔、喀麥隆的克里比、莫三比克的納卡拉及茅利塔尼亞的諾克少，前4個位於印太，後4個位於非洲。

其中，斯里蘭卡的赫班托達港是中國海軍未來海外基地的首選，北京不僅投入21億9000萬美元的鉅額資金，也直接控制該設施。報告作者之一、AidData研究員張昇（Sheng Zhang，音譯）表示，超過一半的候選地點確實與印太地區有關，對中國而言，在西太平洋排擠或包圍美國是當務之急，挑戰美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」（QUAD）也是重要目標。

報告另一作者、AidData合作與傳播總監伍利（Alexander Wooley）表示，他們有預想到中國在印度洋沿岸的港口計畫，這是北京明確的優先事項，但令人驚訝的是，中國對西非、中非地區港口也有很高的投資。報告認為，對於15年前才學會在遙遠海域開展任務的中國海軍而言，在西非或中非建立基地將是一項大膽的舉動，位於大西洋的基地將使中國海軍相對靠近歐洲、直布羅陀海峽和重要的跨大西洋航線。

分析指出，隨著全球日益兩極分化，資源豐富、人口增長且地理位置優越的非洲，是美中俄等大國爭奪影響力的舞台。在烏俄戰爭及西方制裁俄國的背景下，中國有望在向非洲國家出售武器上取代俄國，交付的產品從基本的步兵武器，到複雜的運輸機、直升機、無人機和防空系統等皆有。

美國南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）4日也坦言，中國未來可能在西半球建立軍事基地。以深水港為例，巴拿馬運河沿岸就有5家中國國營企業紮根，可供北京可用於民用和軍用。此外，中國在智利南部麥哲倫海峽水道及沿線地區，也擁有軍事基地的建設能力。目前，美國在全球80國及地區擁有約750座軍事基地，而智庫「蘭德公司」去年12月報告指出，若中國下定決心，可以在20年內發展出全球基地網路。

不過，美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）表示，隨著中國的債務陷阱外交愈發明顯，令人懷疑沿海國家是否會允許共軍建造類似美軍橫須賀或佐世保等可供戰爭使用的完整海軍基地。他認為，任何中國基地都會比現有的吉布地基地更簡陋，美國和西方大可不必過度反應，以免中國以此為藉口進一步擴張。

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