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    中國藉「一帶一路」布局拉丁美洲 美上將：北京侵門踏戶

    中國近年來在中南美洲各國修建基礎設施，對此，美國南方司令部司令、陸軍上將李察森（Laura Richardson）警告，中國此舉形同踩進美國的「紅區」（圖片擷取自美國眾議院）

    中國近年來在中南美洲各國修建基礎設施，對此，美國南方司令部司令、陸軍上將李察森（Laura Richardson）警告，中國此舉形同踩進美國的「紅區」（圖片擷取自美國眾議院）

    2023/08/06 07:11

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近年來藉「一帶一路」倡議，在中美洲和南美洲多國協助修建基礎設施，由於中南美洲形同美國的後院，針對中國在美國後院「侵門踏戶」的做法，美國南方司令部司令、陸軍上將李察森（Laura Richardson）警告，中國此舉形同踩進美國的「紅區」，因為中國官員很可能迅速將這些基礎設施從民用轉為軍用。

    根據「美國之音」報導，李察森近日在華府智庫「戰略國際研究中心」（CSIS）指出，「他們位於我們家園的20碼線上」。她以美式橄欖球做比喻，形容中國在與美國的競賽中，已非常接近達陣得分，並進一步指出：「或者我們可以說，他們處在我們家園的第一或第二島鏈」。

    李察森指出，儘管北京尚未在西半球建立真正的軍事基地，但對北京可能意圖的關切不斷增多，尤其是6月有報導說，中國2019年把駐古巴的情報收集設施進行了升級，還可能考慮進一步擴大。

    李察森：「中國還沒有設置基地，但我看到了『一帶一路』倡議的所有這些關鍵基礎設施投資，這些在有朝一日有可能成為基地。」她特別提及中國使用軍民兩用技術，在巴拿馬運河和麥哲倫海峽等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。

    李察森還對中國電信基礎設施在中美洲和南美洲的擴散表示了關切，她指出，有5個國家已尋求中國協助修建5G電信網絡，另外24個國家依靠中國的3G或4G行動網絡，很多國家收到了「幾乎免費」的升級報價，這將使他們繼續在電信需求方面依賴中國。

    這不是李察森第1次就中國勢力進入中美洲和南美洲發出警告了。今年稍早，李察森在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）發表演說時，提到了中國的觸角伸向西半球各地，31個拉美國家中有21個簽字加入了北京的「一帶一路」，17個歡迎中國投資他們的深水港。

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