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    為求與教宗一起晚禱 150萬人頂烈日數小時等候

    據估有150萬人今天頂著無情的烈日好幾個小時，擠在位於葡萄牙首都的一處河濱公園，只為與羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）一起晚禱。（路透）

    據估有150萬人今天頂著無情的烈日好幾個小時，擠在位於葡萄牙首都的一處河濱公園，只為與羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）一起晚禱。（路透）

    2023/08/06 20:15

    〔中央社〕據估有150萬人今天頂著無情的烈日好幾個小時，擠在位於葡萄牙首都的一處河濱公園，只為與羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）一起晚禱。

    綜合法新社與路透社報導，為了這次活動打造的塔古斯公園（Parque Tejo），占地100公頃，沒有任何樹蔭或建築物。在氣溫衝上攝氏38度之際，部分參與活動的人得苦等20分鐘，才能把水瓶重新加滿。

    教宗傍晚搭乘特製專車，花了超過半個小時穿過人群抵達會場之際，有些人已經等在那裡超過8個小時了。

    教宗這次特別前往里斯本參加羅馬天主教的慶典「世界青年日」（World Youth Day），大會的應用程式提醒人們要補充水分並塗防曬乳。

    一輛載有水箱的曳引機來回穿梭朝人群灑水，在背景是巨型十字架的舞台上，各個樂團和講者，試圖讓參加這場被譽為是天主教版胡士托音樂節（Woodstock） 的人暫時忘掉炙熱的高溫。

    許多人打算睡在那裡，以便參加教宗6日早上在那裡主持的彌撒。

    今天的活動開始時，教宗聆聽一名莫三比克18歲女孩講述她居住的村莊遭到游擊隊攻擊、她跑到在森林裡躲避的悲慘往事。

    然後，教宗並未宣讀他事前準備好、一份較長的講稿，而是發表了簡短、即興、充滿熱情的談話。他告訴年輕人，除了神的愛以外，人生中沒有什麼是可以平白獲得的。

    預定6日下午離境的教宗方濟各，今天首先前往法蒂瑪聖母朝聖地（Catholic Shrine of Fatima），他與現場約20萬人一起禱告。這座天主堂興建在據稱1917年聖母瑪利亞向3名葡萄牙牧童顯靈的地點。

    他在造訪當地的兩個小時，省略了宣讀一次原本安排好的演說，那原本會是當天的重頭戲。

    但此事顯然並不代表教宗有健康方面的問題，因為他稍後獨自向數十人打招呼，一名助理則是慢慢推著以輪椅代步的教宗穿過人群。

    為了這次活動打造的塔古斯公園（Parque Tejo），占地100公頃，沒有任何樹蔭或建築物。（路透）

    為了這次活動打造的塔古斯公園（Parque Tejo），占地100公頃，沒有任何樹蔭或建築物。（路透）

    大批信徒頂著炙熱的高溫，只為與羅馬天主教教宗方濟各一起晚禱。（美聯社）

    大批信徒頂著炙熱的高溫，只為與羅馬天主教教宗方濟各一起晚禱。（美聯社）

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