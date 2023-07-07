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    為教宗烘製麵包一世紀 老店不敵大環境走入歷史

    已為羅馬天主教歷任教宗烘製麵包近一世紀，「艾里格尼烘焙坊」（Panificio Arrigoni）卻因大眾旅遊帶來致命傷，7月8日起將關門大吉。（法新社）

    已為羅馬天主教歷任教宗烘製麵包近一世紀，「艾里格尼烘焙坊」（Panificio Arrigoni）卻因大眾旅遊帶來致命傷，7月8日起將關門大吉。（法新社）

    2023/07/07 17:12

    〔中央社〕從羅塞塔麵包捲到全麥麵包，「艾里格尼烘焙坊」（Panificio Arrigoni）已為羅馬天主教歷任教宗烘製麵包近一世紀，然而大眾旅遊卻帶來致命傷，烘焙坊如今將關門大吉。

    79歲的艾里格尼（Angelo Arrigoni）說：「我們4日就把烤爐給關了。」艾里格尼的父親於1930年教宗庇護十一世（Pius XI）任內開設這家小店鋪，當時，他的父親會親手把麵包奉送到教宗家中。

    每當選出新任教宗，位於博爾戈皮奧街（Borgo Pio）上、距離聖伯多祿廣場（St Peter's Square）走路僅需5分鐘的艾里格尼烘焙坊便會做好準備，來迎合新教宗的口味。

    艾里格尼說，1978年當選的波蘭裔教宗若望保祿二世（John Paul II）曾說，「他想要和職員吃一樣的麵包」。

    他向法新社表示：「職員會吃奇里奧拉麵包（ciriola），也會吃羅塞塔麵包捲（rosetta rolls）。前者是一種大塊經典的羅馬麵包，現在已經沒幾個人在做了。」

    「所以在他近27年的整個教宗任期，我們（天天）為他奉上5塊奇里奧拉麵包和5個羅塞塔麵包捲。」

    現任教宗方濟各（Pope Francis）也接受艾里格尼烘焙坊提供的麵包，然而，在烘焙坊忠實在地客戶減少、能源價格上漲的雙重壓力下，如今教宗也不得不另找地方購買每天所需麵包。

    艾里格尼說，「這個地區已經變了。原本住滿居民的房舍，如今都租給觀光客」，而這些觀光客多半不會進行日常例行採購，而是偏好在這座永恆之城（Eternal City，即羅馬）的餐館用餐。

    烘焙坊所在建築已經售出的消息，讓艾里格尼僅存的老顧客們感傷不已。

    導遊蓬杜沙（Francesca Pantusa）特別騰出時間來烘焙坊，最後一次品嚐艾里格尼精心製作的三明治。

    她說：「在博爾戈皮奧一帶，只有為觀光客而開的餐館……不過在這裡，你可以用合理的價格找到很棒的產品，還有待人親切友善的安吉羅（艾里格尼）……我好想落淚。」

    梵蒂岡記者史卡拉穆奇（Iacopo Scaramuzzi）在社群媒體推特（Twitter）上痛批市議會，質問為何一座「沉浸於懷古之情的城市，卻無法保存自己的遺產」，並拯救「教宗的麵包師傅……梵蒂岡的歷史一環」。

    79歲的店主艾里格尼（Angelo Arrigoni）說：「我們4日就把烤爐給關了。」艾里格尼的父親於1930年教宗庇護十一世（Pius XI）任內開設這家小店鋪，當時，他的父親會親手把麵包奉送到教宗家中。（法新社）

    79歲的店主艾里格尼（Angelo Arrigoni）說：「我們4日就把烤爐給關了。」艾里格尼的父親於1930年教宗庇護十一世（Pius XI）任內開設這家小店鋪，當時，他的父親會親手把麵包奉送到教宗家中。（法新社）

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