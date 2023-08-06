風聲鶴唳！南韓警追查持刀男 國中生遭誤逮壓制受傷

南韓殺人預告頻傳導致風聲鶴唳，警方誤認1名跑步運動的國中生是持刀歹徒，竟強行將其壓制逮捕導致受傷。南韓警方巡邏示意圖。（美聯社）

2023/08/06 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓網路上近來出現數十起殺人預告，當局不敢大意加強警力維安，不過，京畿道議政府市5日晚間傳出有人持刀在路上亂晃，警方追捕時誤認1名跑步運動的國中生是歹徒，強行將其壓制逮捕導致受傷，讓家長相當不滿。

據《東亞日報》報導，議政府警察署5日晚間10時許接獲報案電話，指稱市內金梧洞芙容川旁有1名身穿黑色連帽外套的男子持刀，便衣警察抵達現場後，發現確實有符合衣著描述的「嫌犯」，在逮捕過程中由於男子嚇得逃跑，因此被壓制得全身是傷。

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然而，經過了解後警方赫然驚覺這是誤會一場，因為這名「歹徒」其實是名國中生，他身上沒有任何刀械，當時只是在進行夜間運動而已，可能是曾經在附近公園停下來觀看學童踢足球，遭到一旁民眾的誤解。

受害國中生家長表示，兒子當時在公園外遇到了兩個便衣警察，對方突然要他過來而且沒有表明身分，由於最近砍人案頻傳，讓兒子嚇得以為遇到不法分子，連忙往反方向逃跑，過程中絆了一下摔倒了，接著就被「身分不明」的兩個大人給壓制住，頭部、背部、手臂、腿部全都受傷。

家長不滿地透露，小孩不僅是身體受傷，而且還被上銬帶走，精神遭受不小的打擊。議政府警方對此解釋，當時便衣警察一接近國中生他就逃跑了，沒時間表明身分，雖然警員也在壓制過程中受傷了，但國中生的確是無辜的，他們對此感到相當的抱歉。

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