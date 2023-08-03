烏克蘭戰火下隱性受害者 家暴案比去年同期增加51％

2023年1月到5月，烏國家暴案例通報比2022年同期增加51%，多了將近10萬件通報，且專家認為這情況還會持續惡化，圖為烏克蘭家暴受害者博爾尼亞科娃。（路透）

2023/08/03 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年2月對烏克蘭展開侵略，數百萬人逃離家鄉，起初烏克蘭家暴案例通報數量有所下降，但隨著越來越多人重返家園，2023年1月到5月，烏國家暴案例通報比2022年同期增加51%，多了至少10萬件通報，專家認為可能是因為經濟壓力、環境壓力因素所導致，讓家庭成為另外一個難以窺見的戰場，亦讓女性成為烽火下的隱性受害者。

根據《路透》報導，今年1月，34歲女性死者博爾尼亞科娃（Liubov Borniakova）被發現倒臥在烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）家中，已氣絕多時，法醫驗屍報告顯示博爾尼亞科娃身上總共有75處大小瘀傷，她的鄰居及親友透露，她的丈夫雅克夫（Yakov Borniakov）去年逃兵後，就一直窩在公寓哩，在博爾尼亞科娃去世前兩週，雅克夫時常酒醉並反覆毆打她。

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親友哀慟表示，1月8日她抵達博爾尼亞科娃家中時，已死亡的博爾尼亞科娃身上全部都是傷痕，沒有一處是完好的，她的手、頭、腿全部都是傷痕，針對逃兵丈夫雅克夫的行為，第聶伯羅警方回應僅稱目前全案在調查中，並未提供更多細節資訊。

然而，這只是其中一個案例而已，根據烏克蘭警方數據顯示，隨著越來越多烏克蘭人回到家庭，2023年1月到5月，烏國家暴案例通報比2022年同期增加51%。探究背後原因，專家向《路透》分析指出，家暴案件增加，比較有可能是因為壓力增加，經濟狀況持續低迷加上失業問題甚至是戰爭創傷等，而多數的烏克蘭家暴受害者皆為女性。

烏克蘭性別政策官員列夫琴科（Kateryna Levchenko）透露，「案件增加是因為許多現實上的困難而導致心理上的緊繃，烏克蘭民眾失去了所有東西」。2023年1月到5月，烏克蘭警方一共接到34萬9355件家暴案例通報，相較之下，2022年同期為23萬1244件、2021年同期為19萬277件，針對案件數量激增的情況，專家擔憂，隨戰爭持續，問題可能會惡化，就算戰爭結束，家暴問題也會因為士兵帶著創傷從前線返回家庭而持續很久。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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