越活越孤單！ 南韓1人家庭、獨居老人創新高

截至2022年11月為止，南韓65歲以上老年人口數量達到904.6萬人，其中1人戶家庭為197.3萬人，獨居人口佔老年人口比例亦達到21.8%，在數量及佔比上均創下歷史新高。（路透）

2023/08/03 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人口老化嚴重，根據南韓統計廳今（3）日發布統計數據，截至2022年11月為止，南韓65歲以上老年人口數量達到904.6萬人，其中1人戶家庭為197.3萬人，數量創下歷史新高，而獨居人口佔老年人口比例亦達到21.8%，在佔比上亦創下歷史新高。

根據《韓聯社》報導，截至去年11月止，南韓65歲以上老年人口數量達到904.6萬人，其中1人戶家庭為197.3萬人，佔比達21.8%，在數量及佔比上雙雙創下歷史新高。值得注意的是，1人戶老年人口家庭月均收入僅157.1萬韓元（約新台幣3.83萬），不到2人戶以上老年人口家庭月均收入375.7萬韓元（約新台幣9.15萬）的一半，僅42%而已。

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《韓聯社》指出，從趨勢來看，受人口老化、1人戶家庭增加影響，南韓獨居老年人口數量趨勢呈逐年遞增，2000年為337.2萬人，至2017年時突破700萬人、2020年突破800萬人，去年突破900萬人。獨居老人數量2015年為122.3萬人，2018年增至144.5萬人，2021年增加到182.4萬人，去年曾為197.3萬人，距200萬獨居老年人口大關僅差不到3萬人。

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