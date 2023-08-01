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    尹錫悅週二將赴豬島 「海上青瓦台」休假7天

    尹錫悅2日將前往巨濟市豬島的總統度假別墅「青海台」休假7天，青海台又被稱為「海中的青瓦台」。（歐新社）

    尹錫悅2日將前往巨濟市豬島的總統度假別墅「青海台」休假7天，青海台又被稱為「海中的青瓦台」。（歐新社）

    2023/08/01 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅2日將前往巨濟市豬島的總統度假別墅「青海台」休假7天。豬島做為南韓總統度假地已久，最早可追溯至1954年，「青海台」又被稱為「海中的青瓦台」。

    綜合韓媒報導，南韓總統辦公室官員7月31日指出，尹錫悅8月2日至8日雖然是休假，但休假期間必要時仍可能出席官方活動。官員表示，考量到尹錫悅海外巡訪等工作繁重，總統辦公室官員和公務員通常按照總統休假也一同安排休假，公務員休假有利於提振內需並振興地方經濟等因素，因此提議尹錫悅休假。

    豬島是因島嶼形狀酷似躺著的豬而得名，位在釜山與巨濟島之間，有跨海大橋可連通兩地。1954年開始，南韓前總統李承晚將這裡用做夏日度假地點，1972年被前總統朴正熙命名為「青海台」，意思為「海中的青瓦台」，由於豬島被指定為總統別墅，從此禁止周圍居民出入島嶼、在周圍捕魚，島內建有青海台本館、警衛宿舍、八角亭、高爾夫球場、人工沙灘等設施。

    豬島所有權歸南韓國防部所有，管理權歸南韓海軍，2019年豬島對外開放，但島上的青海台本館建築與軍事設施仍禁止遊客造訪。

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