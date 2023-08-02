羨慕！美國阿公剛向老闆提離職 3天後刮中3千萬大獎當退休金

美國麻薩諸塞州一名66歲阿公日前決定退休，因此向老闆提出了辭呈，結果竟在3天之後，他發現自己買的刮刮樂竟刮中了100萬美元（約新台幣3122.5萬）的大獎。（圖擷取自@MAStateLottery推特）

2023/08/02 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕實在太幸運了！美國麻薩諸塞州一名66歲阿公決定退休，因此日前向老闆提出了辭呈，結果竟在3天之後，他發現自己買的刮刮樂竟刮中了100萬美元（約新台幣3122.5萬）的大獎，讓他突然多出一大筆「退休金」，也令他一時之間無法相信自己竟如此好運。

綜合外媒報導，來自西博伊爾斯頓（West Boylston）的男子貝蕭（Paul Bashaw），日前為了慶祝自己的66歲生日，因此買了一張100X Cashword系列的刮刮樂，接著幾天後他向工作20多年的公司老闆提出離職、打算退休，然後他在3天後就突然發現，自己先前買的刮刮樂居然中了大獎。

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貝蕭表示，「我曾和我妻子說，這輩子有3件事情我從來不敢想像會發生，第一是愛國者隊（the Patriots）奪下超級盃，打高爾夫成功一桿進洞，還有中樂透，結果這3件事全都成真了」。事後他最後選擇一次性領取獎金，並計畫將這筆獎金做為他與妻子的老年退休金；當初他購買刮刮樂的商店，也因開出大獎而獲得元1萬美元（約新台幣3.15萬）獎金。

Win THEN retire? Not this guy! Full story > https://t.co/Pn6t28hdbM pic.twitter.com/BVpudvgr4e — Mass. State Lottery （@MAStateLottery） August 1, 2023

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