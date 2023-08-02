古蘭經延燒！ 瑞典總理：俄羅斯藉此干預加入北約

瑞典總理克里斯特森2日表示，局勢「危險且複雜」，正被「企圖傷害瑞典的人利用」。（路透）

2023/08/02 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典政府1日表示，為應對近日頻繁發生的焚燒《古蘭經》事件，將加強邊境管制，賦予警察單位更廣泛攔截、搜查權力。瑞典總理更強調，情勢正被俄羅斯等外國勢力利用，目的是阻止瑞典加入北約。

據《路透》報導，瑞典8月初生效的新法賦予警方更大的權力，可在該國邊境及周邊地區進行搜身等程序，並允許加強電子監控範圍。

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司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）在記者會上表示：「升級的邊境管制措施，將使我們有能力識別可能對瑞典安全構成威脅的人。」

瑞典和丹麥近幾週發生一連串焚燒或毀損《古蘭經》的抗議行動，激起穆斯林國家的怒火，要求兩國政府出手遏阻。

丹麥安全情報局（Danish Security and Intelligence Service，PET）1日晚間表示，正面臨與瑞典相同情況，焚燒《古蘭經》可能導致攻擊風險升高。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）2日表示，局勢「危險且複雜」，正被「那些企圖傷害瑞典的人利用」。

克里斯特森直指其中包括俄羅斯，可能利用局勢謀取利益。克里斯特森在記者會上抨擊：「此舉可能是為了阻止瑞典加入北約。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典隨即申請加入北約，但該申請尚未得到土耳其議會批准。

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）表示，他將幫助瑞典的申請獲得批准，但同時提出警告，若瑞典繼續發生焚毀《古蘭經》事件，將不得不延宕所有進程。

瑞典政府正在研擬改革，促使警方基於國家安全因素，制止公共場合焚燒《古蘭經》行徑；不過克里斯特森也補充，對言論自由相關法令的修改「並未擺上檯面」。

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