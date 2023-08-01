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    焚燒古蘭經事件層出不窮 瑞典、丹麥欲立法干預

    伊朗學生在瑞典駐德黑蘭使館前高舉標語，上面寫著「我們的紅線是先知及《古蘭經》」。（法新社）

    伊朗學生在瑞典駐德黑蘭使館前高舉標語，上面寫著「我們的紅線是先知及《古蘭經》」。（法新社）

    2023/08/01 09:35

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典和丹麥31日持續發生焚燒《古蘭經》事件，兩國政府對此表示，正研擬從法律上限制此類行為，以緩解與部分伊斯蘭國家的緊張關係。

    據《路透》報導，最近數週瑞典、丹麥境內的抗議活動中，《古蘭經》遭焚燒或以其他方式破壞的情形時有所聞，激起了穆斯林國家的憤怒，紛紛要求北歐政府加以管控。

    丹麥政府30日表示，如果此類抗議活動「替丹麥帶來重大負面影響，尤其是在安全層面」，將尋求「法律工具」、幫助當局干預此類行為。

    即便如此，兩國31日仍再度發生焚燒《古蘭經》事件。1名已展開數次抗議行動的伊拉克難民，在瑞典國會前焚燒了《古蘭經》；反穆斯林抗議者同樣在沙烏地阿拉伯駐哥本哈根大使館外焚燒《古蘭經》。

    瑞典政府本月透露，正在找尋解決方案，但受到右翼政黨強烈譴責，部分人士強調言論自由不能受到侵害。

    瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）31日表示，已致函伊斯蘭合作組織（OIC）共57個會員國，向其解釋瑞典的集會權，並譴責仇視伊斯蘭教的行為。

    OIC外交部長31日召開特別會議，討論近日事態發展，強烈譴責焚燒《古蘭經》行為。會議結束後發表的共同聲明中，OIC呼籲成員國針對境內褻瀆《古蘭經》，採取適當的政治或經濟行動。

    瑞典外長比爾史特龍、丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）分別在X（推特）發文表示，他們會持續與OIC對話，比爾史特龍並指出，瑞典政府將認真研究OIC提出的決議及建議。

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