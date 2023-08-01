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    對抗中國在太平洋擴張 美將領萊恩：盟友是關鍵

    美國陸軍第25步兵師日前參加多國聯合軍演。（擷取自第25步兵師臉書專頁）

    美國陸軍第25步兵師日前參加多國聯合軍演。（擷取自第25步兵師臉書專頁）

    2023/08/01 21:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一位美國將領指出，美國將以仰賴盟友，而非大規模擴增自身軍力，以因應中國在太平洋區域引發的任何軍事風險。

    美國陸軍第25步兵師指揮官萊恩（Joseph Ryan），上週末在澳洲達爾文市接受《法新社》訪問，指中國在太平洋地區占有「非常明顯」的優勢。

    他以中國持續擴充的軍事防禦和遠程彈道飛彈為例，也提到中國在太平洋部署部隊和裝備的便利性。相較之下，一旦在太平洋發生衝突，美國和盟友必須穿越國際水域或跨越多國領土，還需要獲取這些國家的同意，才能進行陸海空部署。

    萊恩於達爾文參加「護身軍刀」（Talisman Sabre）多國軍演時表示：「我並沒有看到美國在此地區有大規模的軍力擴張。」

    萊恩說：「我所看到的是夥伴關係的增加、夥伴關係的機會，以及或許是在該地區的一些增長。」

    萊恩領導的第25步兵師隸屬於美國陸軍太平洋司令部第8軍，綽號「熱帶閃電」，是美國太平洋戰區主要的陸軍力量，可以在接到動員令後18小時內開始部署，其駐守地位於夏威夷歐胡島（Oahu），擁有1.2萬兵力。

    因為台灣問題、中國對南海具爭議的大片海域主權聲索，以及在南太平洋爭奪影響力，北京與華盛頓的緊張關係在近幾年加劇。

    萊恩認為，台灣可能只是中國更廣泛計畫中的「第一個議題」，北京「至少會希望成為東南亞的霸主，肯定也會強化其全球野心」。

    至於去年4月與中國簽署安全協議的索羅門群島，萊恩表示，索羅門群島是個主權國家，該國應「謹慎」處理與中國的關係。

    他說，北京「完全有權利」在該區域活動，「前提是每一方都應遵守二戰以來制定的國際準則」。

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