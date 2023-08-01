騎單車撞見野砲現場！翹臀女裸下身慌忙讓路...春光全都錄！

哥倫比亞一名單車騎士日前在山林間越野時，撞見一對男女正在打野砲。（圖翻攝自推特）

2023/08/01 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名外國男子騎單車在山林間越野時，竟撞見一對男女正在打野砲，過程全被男子頭上的攝像器拍下後PO網，在推特上引發熱議。

根據《每日星報》報導，哥倫比亞一名越野自行車騎士，日前在該國中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）市郊一片山林騎車，不料騎到一半竟被一對衣衫不整的男女擋住去路，似乎是「恩愛」中，聽到有人靠近趕緊停止動作。

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從該名騎士分享的攝像畫面可以看到，一名男子正慌忙穿上褲子，地上坐著一名還來不及穿上衣服，裸著下半身的女子，騎士減下車速吆喝，女子也顧不得先穿褲子，趕緊爬著讓路，直接對著鏡頭光著屁股，騎士離開前還開玩笑表示，「祝一切順利！不過要注意這裡是自行車道」。

影片上月22日在推特上分享出來後，至今已突破百萬次觀看，網友紛紛表示，「他完全有資格在那理，畢竟他也在『騎乘』中」、「哪裡有寫說是自行車道，他們也有資格享受在這座山林做自己喜歡的事」、「老兄，他們正在用身體去感受大自然」、「明明旁邊空地這麼大，為什麼要擋在路中間呢？」

Ojo con el camino de las bicicletas pic.twitter.com/W39FfOc7V7 — ???????????????????? ???? （@labiciadicta） July 22, 2023

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