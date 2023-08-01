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    《反間諜法》上路滿月 中國提供獎賞鼓勵人民舉報

    中國的新版反間諜法，使美國對中國經商環境的惡化提出警告。（路透）

    中國的新版反間諜法，使美國對中國經商環境的惡化提出警告。（路透）

    2023/08/01 17:54

    〔編譯魏國金／台北報導〕中國7月實施新修訂的反間諜法，已使外商憂心在中國的常規商業活動，恐被視為間諜活動而受罰。如今中國變本加厲，希望反間諜工作無處不在。路透報導，中國國家安全部1日指出，務必建立一套制度，讓群眾參與反間諜工作成為「常態」。

    主管外國情報與反間諜任務的中國國家安全部，1日發表《反間防諜需要全社會動員》文章，表示應鼓勵人民加入反間諜工作，包括成立個人舉報可疑活動管道，以及相關表彰與獎勵措施。

    該文說，當前中國的反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，反間諜法的落實不僅需要國家安全機關的運作，「更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線」。

    路透報導，這項號召人民參與反間諜工作的呼籲，是在中國7月實施新版反間諜法之後。該法禁止傳輸有關國家安全與利益的訊息，但沒有具體說明相關訊息的定義。

    該法已引發美國政府疑慮，警告中國營商環境惡化，在中國的外企恐因一般商業活動而受罰。報導說，該新法允許中國當局執行反間諜調查，以取得數據、電子設備以及個人資產信息。

    中國國家安全部部長陳一新上月在中國法制雜誌上撰文指出，政治安全是國家安全的重中之重，而政治安全的「核心」是中國政治制度的安全，他說，「最根本的是維護中國共產黨的領導與執政地位，以及中國特色的社會主義體制」。

    近幾年，中國以涉嫌從事間諜活動為由，逮捕數十名中國與外籍人士，其中包括3月間逮捕日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）公司1名主管。

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