澳洲海灘不明物體身分曝光 竟是印度火箭殘骸

澳洲西部海灘17日曾出現一個神秘金屬物體，引起當地居民和警方的困惑。今（31）日澳洲太空總署出面解惑，原來這個龐然大物是一架印度火箭推進部件的碎片。（圖擷取自Australian Space Agency推特）

2023/07/31 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西部海灘17日曾出現一個神秘金屬物體，引起當地居民和警方的困惑。今（31）日澳洲太空總署（Australian Space Agency）出面解惑，原來這個龐然大物是一架印度火箭推進部件的碎片。

澳洲太空總署今日在推特上表示，根據分析結果得知，在西澳州首府伯斯（Perth）以北250公里處的Green Head海灘上發現的巨大金屬物體，很可能是極軌衛星運載火箭（PSLV）第三級推進部件的殘骸。據了解，PSLV是印度太空研究組織（ISRO）所研發的可拋棄式運載火箭，主要任務是將印度自研的製圖衛星送入太陽同步軌道，以及開發商用衛星發射市場。

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澳洲太空總署表示，目前殘骸由澳洲方保管，太空總署正在與ISRO合作，ISRO將對殘骸進行確認，以確定該如何處理，包括負起聯合國制定的《外太空條約》（Outer Space Treaty）的義務。若澳洲民眾發現類似殘骸，也要趕快向地方政府或澳洲太空總署通報。

此前澳洲航太專家湯瑪斯（Geoffrey Thomas）就曾指出，這個殘骸可能是一枚過去12個月墜落在印度洋的火箭的燃料箱，另外有人甚至猜測，這是馬來西亞航空370號班機（MH370）的零件之一。

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle （PSLV）.



The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.



[More in comments] pic.twitter.com/ivF9Je1Qqy — Australian Space Agency （@AusSpaceAgency） July 31, 2023

澳洲太空總署表示，這個物體可能是印度太空研究組織（ISRO）所研發的極軌衛星運載火箭（PSLV）第三級推進部件的殘骸。（歐新社）

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