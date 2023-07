澳洲海灘不明物體身分曝光 竟是印度火箭殘骸

2023/07/31 18:50

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲西部海灘17日曾出現一個神秘金屬物體,引起當地居民和警方的困惑。今(31)日澳洲太空總署(Australian Space Agency)出面解惑,原來這個龐然大物是一架印度火箭推進部件的碎片。

澳洲太空總署今日在推特上表示,根據分析結果得知,在西澳州首府伯斯(Perth)以北250公里處的Green Head海灘上發現的巨大金屬物體,很可能是極軌衛星運載火箭(PSLV)第三級推進部件的殘骸。據了解,PSLV是印度太空研究組織(ISRO)所研發的可拋棄式運載火箭,主要任務是將印度自研的製圖衛星送入太陽同步軌道,以及開發商用衛星發射市場。

請繼續往下閱讀...

澳洲太空總署表示,目前殘骸由澳洲方保管,太空總署正在與ISRO合作,ISRO將對殘骸進行確認,以確定該如何處理,包括負起聯合國制定的《外太空條約》(Outer Space Treaty)的義務。若澳洲民眾發現類似殘骸,也要趕快向地方政府或澳洲太空總署通報。

此前澳洲航太專家湯瑪斯(Geoffrey Thomas)就曾指出,這個殘骸可能是一枚過去12個月墜落在印度洋的火箭的燃料箱,另外有人甚至猜測,這是馬來西亞航空370號班機(MH370)的零件之一。

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).



The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.



[More in comments] pic.twitter.com/ivF9Je1Qqy