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    加拿大小型飛機失事墜毀 機上6人全數罹難

    加拿大皇家騎警29日表示，1架小型飛機於28日晚間墜毀在加拿大卡那那斯基區，連同飛機駕駛在內一共6人全數罹難，圖為加拿大卡那那斯基山區資料照。（美聯社）

    加拿大皇家騎警29日表示，1架小型飛機於28日晚間墜毀在加拿大卡那那斯基區，連同飛機駕駛在內一共6人全數罹難，圖為加拿大卡那那斯基山區資料照。（美聯社）

    2023/07/30 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大1架小型飛機於當地時間28日晚間失聯，經加拿大皇家空軍（RCAF）搜尋定位後，派出救援隊至失事地點進行搜救，找到飛機殘骸時確認機上5名乘客連同飛機駕駛在內一共6人全數罹難。

    根據《路透》報導，加拿大皇家騎警（RCMP）29日表示，1架小型飛機於28日晚間墜毀在加拿大艾伯塔省大城卡加利（Calgary）以西的卡那那斯基（Kananaskis）區，該架失事飛機載有5名乘客，連同飛機駕駛在內一共6人，28日晚間要從卡加利附近的斯普林班克機場（Springbank Airport）飛往卑詩省（British Columbia）鮭魚灣（Salmon Arm）。

    《路透》指出，皇家騎警高級警長辛格頓（Ryan Singleton）表示，大約是在當地時間28日晚間9點30分左右與飛機失去聯繫，進行通報後由加拿大皇家空軍（RCAF）進行定位搜索，並派出艾伯塔救援隊（Alberta Parks Mountain Rescue）至定位點進行搜救，不幸地是，經搜救後確認機上6人全數罹難，當局尚未公布罹難者姓名，墜機原因仍在調查當中。

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