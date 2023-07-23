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    被中國收買 加拿大退休騎警遭逮

    中國和加拿大近年關係緊張。圖為加拿大駐中國北京大使館。（法新社檔案照）

    中國和加拿大近年關係緊張。圖為加拿大駐中國北京大使館。（法新社檔案照）

    2023/07/23 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國干涉加拿大事務又一途！加拿大皇家騎警（RCMP）廿一日表示，警方「整合國安團隊」（INSET）二○二一年秋季以來針對已移居香港的六十歲退休騎警梅徹「可疑活動」展開調查，發現他「涉嫌利用其知識和在加的廣泛聯繫網路，以獲取情報或服務，為中國謀取好處」，並協助中國「在加拿大法律範圍之外識別與恐嚇」特定人士，在溫哥華將他依加國「資訊安全法」之替外國實體謀取好處的準備行為及共謀罪名逮捕，廿一日視訊出庭後遭到羈押，預計廿六日再度出庭。

    「整合國安團隊」調查的案件皆涉及國家安全、極端主義與恐怖主義，確認一九八五至二○○七年服務於RCMP的梅徹廿日已在加國溫哥華市落網。RCMP告訴加拿大廣播公司，梅徹為一間香港公司工作，受命為中國政府蒐集加拿大境內特定人士資訊，惟加方尚未掌握這名被鎖定對象的國籍。

    根據梅徹在全球最大職業社交網站「領英」的檔案，他二○○六年搬到香港，自此在一間投資銀行擔任風險評估顧問。他一六年成立風險公司「EMIDR」，專精於國家主導的間諜行為、情報蒐集、洗錢、資產回收等領域。澳洲廣播公司一九年報導，梅徹為中國追查非法流出境外金錢的「獵龍行動」 （Project Dragon）一環，他當時坦承自己受僱於和中國警方相關的第三方實體，是政府與企業的「殺手」，協助「討回合法屬於它們的東西」。

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