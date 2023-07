馬斯克直接拿走@X帳號 原用戶帳號被改成@12345678998765

2023/07/27 13:26

〔即時新聞/綜合報導〕去年收購社群平台推特(Twitter)的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)將推特改名為「X」,經典的「推特藍鳥」走入歷史,帳號「@X」成為官方帳號,原先擁有「@X」帳號的人直接被馬斯克改為「@12345678998765」。

綜合外媒報導,舊金山攝影師Gene X Hwang在2007年註冊推特,帳號為「@X」,在馬斯克將推特改名為「X」後,帳號「@X」也將成為推特官方帳號,Hwang表示願意以合適的價格出售,不過他只收到馬斯克方面寄來一封電郵,表示這個帳號是「X」的資產,目前正在接收它。

在當地時間26日,Hwang原先擁有「@X」帳號的人直接被馬斯克改為「@12345678998765」,而「@X」已經成為X的官方帳號,Hwang也用新帳號發文稱「皆大歡喜」(Alls well that ends well),他透露X沒有提供任何經濟補償,但他們向他提供了一些X商品,並與公司管理層會面的機會。

至於為什麼帳號改成「@12345678998765」,Hwang稱他們有給他選擇新帳號名稱,只是他還沒想到要改什麼而已。

