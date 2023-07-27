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    馬斯克直接拿走@X帳號 原用戶帳號被改成@12345678998765

    去年收購社群平台推特（Twitter）的特斯拉執行長馬斯克將推特改名為「X」，經典的藍鳥走入歷史。（美聯社）

    去年收購社群平台推特（Twitter）的特斯拉執行長馬斯克將推特改名為「X」，經典的藍鳥走入歷史。（美聯社）

    2023/07/27 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕去年收購社群平台推特（Twitter）的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）將推特改名為「X」，經典的「推特藍鳥」走入歷史，帳號「@X」成為官方帳號，原先擁有「@X」帳號的人直接被馬斯克改為「@12345678998765」。

    綜合外媒報導，舊金山攝影師Gene X Hwang在2007年註冊推特，帳號為「@X」，在馬斯克將推特改名為「X」後，帳號「@X」也將成為推特官方帳號，Hwang表示願意以合適的價格出售，不過他只收到馬斯克方面寄來一封電郵，表示這個帳號是「X」的資產，目前正在接收它。

    在當地時間26日，Hwang原先擁有「@X」帳號的人直接被馬斯克改為「@12345678998765」，而「@X」已經成為X的官方帳號，Hwang也用新帳號發文稱「皆大歡喜」（Alls well that ends well），他透露X沒有提供任何經濟補償，但他們向他提供了一些X商品，並與公司管理層會面的機會。

    至於為什麼帳號改成「@12345678998765」，Hwang稱他們有給他選擇新帳號名稱，只是他還沒想到要改什麼而已。

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