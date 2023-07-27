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    緊急喊卡！Travis Scott埃及金字塔演唱會遭取消

    美國饒舌歌手崔維斯史考特在吉薩金字塔舉辦演唱會的計畫，因製作問題無奈取消。（法新社資料照）

    美國饒舌歌手崔維斯史考特在吉薩金字塔舉辦演唱會的計畫，因製作問題無奈取消。（法新社資料照）

    2023/07/27 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION中東分公司Live Nation Middle East週三（26日）表示，美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）在吉薩金字塔（Great Pyramids of Giza）舉辦演唱會的計畫，因製作問題而被取消。

    據《路透》報導，Live Nation Middle East在社群平台發布聲明指出：「複雜的製作問題導致演唱會無法在沙漠舉行。」

    原定本週五（28日）在吉薩金字塔舉行的烏托邦演唱會，崔維斯史考特預計將同步發行其最新專輯。本次演唱會被取消，意味與埃及音樂家協會的交涉無法取得進展。

    埃及音樂家協會早前宣布，以違反「傳統」為由，撤銷崔維斯史考特舉辦演唱會的申請。

    該協會曾於2017年將黎巴嫩樂團Mashrou Leila列入黑名單，因為其在開羅舉行的露天演唱會中，升起代表LGBTQ+族群的旗幟。

    埃及音樂家協會很少反對此類活動，但近年曾帶頭反對被埃及當局認為不入流的音樂類型，饒舌音樂就經常成為攻擊目標。

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