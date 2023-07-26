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    中國調查曝北京平均月薪8.3萬！中網友苦笑：我們活在平行時空？

    中國求職平台「獵聘」近日發布一份觀察報告，稱2023年上半年招聘薪資方面，首都北京平均月薪約新台幣8.3萬，引發中網友熱議。（歐新社）

    中國求職平台「獵聘」近日發布一份觀察報告，稱2023年上半年招聘薪資方面，首都北京平均月薪約新台幣8.3萬，引發中網友熱議。（歐新社）

    2023/07/26 21:08

    相關新聞請見︰

    薪酸！中國全國平均月薪不到1.4萬台幣

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情後經濟明顯下滑，年輕人甚至流行起「躺平主義」，引發外界討論。不過中國求職平台「獵聘」近日發布一份觀察報告，稱2023年上半年招聘薪資方面，首都北京平均月薪1萬8976元人民幣（約新台幣8.3萬）居全中國之冠，中網友看到紛紛苦笑，自嘲「我們活在平行時空嗎？」

    綜合中媒報導，中國求職平台「獵聘」25日發布「2023上半年人才流動與薪酬趨勢報告」，宣稱從人才流動趨勢來看，中國有越來越多年輕人正湧向「新一線城市」，投遞履歷佔比直逼一線城市（北上廣深），投遞二、三線城市的佔比亦呈現不斷攀升趨勢，可見疫情管控放開加速了人才流動和求職市場回暖。今年求職投遞熱門城市前三名依序為上海、北京和深圳。

    薪資方面，今年求職投遞熱門城市前三名依序為上海、北京和深圳。北京平均月薪18946元，位居全中國之冠；上海、深圳分別以18132元（約新台幣7.9萬）、17784元（約新台幣7.8萬）位居第二、第三，其中上海近6年來薪資漲幅最高，達29.6%。

    該報告隨即在微博引起熱議，中網友紛紛表示，「只有我活在另一個時空嗎？」、「氣到笑出來，別再製造焦慮了」、「這數兒是怎麼來的？存疑......」「誰領走我的1萬3000元......」、「我連零頭都不到」、「牛逼啊！平均18900，最低工資2300合適嗎」、「我差的那些去哪裡補？」、「不好意思，拉低平均值了」。

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