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    美國務卿布林肯出訪東加王國 指中共「問題行為」越來越多

    美國國務卿布林肯26日抵達位於大洋洲的太平洋島國東加王國，與東加一同討論太平洋區域在戰略上的重要性。（美聯社）

    美國國務卿布林肯26日抵達位於大洋洲的太平洋島國東加王國，與東加一同討論太平洋區域在戰略上的重要性。（美聯社）

    2023/07/26 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日抵達位於大洋洲的太平洋島國東加王國（Kingdom of Tonga），與東加一同討論太平洋區域在戰略上的重要性，並指出隨著中共在印太區域的發展越來越深，「問題行為」也越來越多。

    根據《路透》報導，中共近年來在太平洋島國區域動作頻頻，去年與索羅門群島簽署安全協議後，被外界視為取得增加影響力的重大進展，引發美國、澳洲擔憂，促使華府及坎培拉增加對太平洋島國的援助，並加強在此區域與島國領導者們的接觸。

    《路透》指出，布林肯在記者會上表示，美國不反對任何國家與此區域國家接觸，包含中國在內，但在接觸時，有一部分的擔憂是這些投資是否足夠透明，是否有依照法規進行，以建立永續的財務金融模式，並且不帶有任何附加條件。

    對於中國在此的發展，他說，「隨著中國在亞太區域的接觸不斷增加，我們看到了一項問題，從我們的角度而言，中共的發展出現了越來越多的『問題行為』」，布林肯向東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）及島國群表示，「與整個太平洋地區的國家建立夥伴關係，符合美方的利益」。

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