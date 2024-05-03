英國外交大臣：烏克蘭可用英國軍援 攻擊俄羅斯本土

英國外交大臣卡麥隆（左）與烏克蘭外交部長庫列巴（右）握手合影。（歐新社）

2024/05/03 22:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）今（3日）表示，在有必要的情況下，英國每一年將給予烏克蘭30億英鎊（約合新台幣1220億元）的軍事援助，另外英國也准許烏克蘭使用英國提供的武器攻擊俄羅斯本土。

英國廣播公司（BBC）報導，卡麥隆在造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）期間表示，烏克蘭可以自行決定如何使用英國提供的軍事裝播，「就像俄羅斯在烏克蘭境內發動襲擊一樣，你們完全可以理解，為什麼烏克蘭認為有必要確保他們的自衛權。」

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卡麥隆發表上述看法後，克里姆林宮表示，卡麥隆的說詞是「另一份非常危險的聲明」。

另外，克里姆林宮也回應了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的「不排除出兵烏克蘭」言論。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這是有關烏克蘭衝突情勢的直接升級，可能會對歐洲安全造成威脅。」

馬克宏近期接受《經濟學人》（The Economist）訪問時表示：「如果俄軍突破烏克蘭防線，如果烏克蘭提出請求」，那西方各國自然就會考慮是否要派出軍隊到烏克蘭。

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