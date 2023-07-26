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    俄羅斯軍事代表團抵北韓 與中方一同參與北韓「勝利日」

    俄國國防部長紹伊古（中）抵達北韓時，在機場紅毯上受到北韓國防部長姜順南（左二）及各級軍官（右）的歡迎。（美聯社）

    俄國國防部長紹伊古（中）抵達北韓時，在機場紅毯上受到北韓國防部長姜順南（左二）及各級軍官（右）的歡迎。（美聯社）

    2023/07/26 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓「祖國解放戰爭勝利日」（Victory Day）將於週四（27日）舉辦，中國與俄羅斯均派出代表團參與，中國派出中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率團參加；俄羅斯則由國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）率領軍事代表團參加。俄國國防部25日稍晚表示，紹伊古連同軍事代表團當天已經抵達北韓。

    根據《路透》報導，本次北韓「祖國解放戰爭勝利日」為70週年紀念，中國與俄羅斯均派出代表團參加，為疫情後首次一同出訪北韓。俄羅斯方面表示，此前接到北韓邀請，因而派團出席，俄國國防部聲明表示，「本次出訪有助於強化北韓與俄羅斯的軍事連結，同時也是兩國合作發展的重要階段之一」。

    《路透》指出，俄羅斯國防部亦在Telegram頻道上發布一段影片，可見到紹伊古抵達北韓時，在機場紅毯上受到北韓國防部長姜順南（Kang Sun-nam）及各級軍官的歡迎，並用紅布條寫上「歡迎，俄羅斯聯邦國防部長紹伊古同志」。北韓是於2020年因疫情封鎖邊境，關閉貿易和外交通道，連作為主要經濟夥伴和政治夥伴的中國、俄羅斯也不例外。

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