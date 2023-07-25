嚇阻中國動武 日本防衛副大臣表態：很可能伸援台灣

日本防衛副大臣井野俊郎近日受訪表態，如果中國武力侵台激發國際間猶如烏克蘭般地對台灣支持，日本很可能對台灣伸援。圖為2017年10月日本自衛隊軍人行經愛國者三型飛彈。（路透）

2023/07/25 23:19

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國「每日電訊報」23日報導，日本防衛副大臣井野俊郎受訪表示，如果中國武力侵台激發國際間猶如烏克蘭般地對台灣支持，日本很可能會對台灣伸援；對於以防衛裝備還是後勤的形式對台支援，則取決於日本人民共識。

報導說，中國習近平主政下尋釁重整軍備，已引發鄰國警戒。日本政府未來5年軍事預算大增60%，包括對其國防戰略展開徹底改革。

請繼續往下閱讀...

井野俊郎表示，「中國正增加軍事預算、並在諸多海域急遽增加其強勢獨斷行徑，我們認為這是一種威脅」，這種程度的威脅過去不曾見過。

井野表示，日本從俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭中汲取教訓，日本必須增強嚇阻能力，以防止中國試圖武力奪取台灣，同時聚焦在與北京的「建設性對話」，從一開始就避免事態升級，「我們認為，重要的是去展現，透過軍事手段入侵台灣或對台灣採取侵略行動將很困難」。

井野俊郎告訴「每日電訊報」，「如果世界各地民眾有意支持台灣，就像當我們目睹俄羅斯侵略之際他們支持烏克蘭一樣，那麼，是的，我們很可能會向台灣提供某種支援」；「此時，我不確定是防衛裝備支援，還是後勤支援」，這會需要日本人民的共識。

日本最西端距離台灣海岸僅約112公里，如果北京發動攻擊，美國任何反應都可能來自沖繩多個軍事基地的約5.4萬名美軍。日本必須選擇是否同意其盟友和安全伙伴華盛頓動用駐日美軍，同時評估中國對日本領土和人民展開報復的風險；日本還必須決定是否積極加入戰事。

井野表示，日本還可能尋求與美、英等重要盟邦的防務合作，「如果發生這種危機，那麼顯然為了嚇阻任何以武力改變現狀的企圖，我們會想要尋求最大程度的支持」。論及對俄羅斯、中國和北韓等地區鄰國日益獨斷尋釁的擔憂時，井野表示，「世界安全環境正變為史上最複雜」。

日本一向奉行「戰略模糊」政策，不願公開表態一旦「台灣有事」（台灣緊急事態），將如何或會否做出因應。不過，隨著已故前日本首相安倍晉三提出「台灣有事，就是日本有事」、也等於「日美同盟」有事，加上烏克蘭戰爭敲響了在日本家門口可能爆發衝突的警鐘，台灣未來現在已成為東京最關注焦點之一。日本首相岸田文雄已多次提及「今日烏克蘭，明日東亞」的擔憂。

2015年，日本在首相安倍晉三任內通過一項法律，允許日本在親近盟友受到攻擊時採取「集體自衛」軍事行動。2022年12月，日本發布的新國家安保戰略和國家防衛戰略，被視為東京應對地緣政治現實的巨大轉變。

日本計畫大力投資長程巡弋飛彈和高超音速飛彈，並增強其在西南地區軍力，而該區島鏈對保護台灣至關重要，也是一道介於中國海軍與太平洋之間的天然屏障。

報導說，日本新國防支出目標是到2027年達到GDP（國內生產毛額）的2%、符合北大西洋公約組織（NATO）標準，最終將使日本年度國防預算達到約570億英鎊（約2.25兆台幣），成為全球最3高、僅次於美國和中國。

慶應大學教授神保謙表示，2005年時日本國防預算和中國相當，但現在中國比日本多4至5倍，日本正積極提高國防預算，「我們旨在獲取足夠能力，阻中國在台灣、尖閣諸島（即釣魚台列嶼）、南海等主要場域作戰成功的可能性」。

日本加入戰事的可能性是阻止台海衝突的關鍵。神保謙表示，部署射程近1500公里的飛彈，尤其會是對中國戰略思維的一個巨大變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法