秦剛遭免職 白俄前外交官分享與他共事「魔幻」經歷

前白俄羅斯外交官斯隆金在推特上，回憶2015年他與秦剛共事的片段。秦剛（後排中）當時擔任中國外交部禮賓司司長。（擷取自推特@PavelSlunkin）

2023/07/25 23:30

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〔即時新聞／綜合報導〕中國外長秦剛超過30天不曾現身，如今外長職位進一步遭到撤換，引發各界臆測。前白俄羅斯外交官斯隆金（Pavel Slunkin）24日在社交媒體搭上這股話題，分享了2015年他與秦剛共事的奇葩經歷。

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斯隆金首先點出，當時中國國家主席習近平計畫出訪白俄，而身為禮賓司司長的秦剛帶團來到白俄做事前準備。對斯隆金來說，中國外交部禮賓司「是一部龐大的機器」，擁有數以百計的官員，相反的，白俄禮賓部門的編制只有11人，這也就是為甚麼像他這樣的年輕外交官，能跟秦剛等中國高級官員接觸。

斯隆金說，早在習近平到訪白俄前幾個月，中國外交部的官員就堅持「每一天」都到白俄外交部，找他們討論禮賓流程，然而每次討論的事情完全是一樣的。

斯隆金解釋，兩邊人馬會在深夜敲定一切禮賓上的細微歧見，但隔天中國人就又上門要求開會，討論一模一樣的事情，日子就這樣重複下去，簡直就像電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）的情節。

斯隆金接著提到，習近平第一天的行程結束的很晚，而他第二天打算參訪白俄的二戰博物館。因此秦剛決定在凌晨2點到現場檢查，確認一切準備就緒。白俄外交人員只好喚醒博物館副館長，請副館長安排流程。

斯隆金回憶，當時的場面可以說是非常的魔幻，秦剛等人踏上階梯，一邊數著步伐一邊問著：「甚麼時候會奏樂？那個時候主席（指習近平）會踏上哪一階？是這一階嗎？還是那一階？你確定？」

斯隆金表示，當時是凌晨3點，他唯一「確定」的是他想睡覺，因此隨便指向一階，想當然，當天儀隊奏樂的時刻，習近平所處的地方，根本不是他指的那一層階梯。

斯隆金接下去表示，隔天早上他與秦剛共進早餐，他對於秦剛流利的英文以及秦剛下屬畏懼上司的程度十分驚訝，此外也有一件事讓他印象深刻：秦剛當時正在吃一碗湯麵，但他進食的聲音「非常非常非常」的大聲。

斯隆金最後提到，等到習近平回國後，他向秦剛的一名下屬搭話，詢問這幾個月以來，不斷重複的準備工作到底有甚麼意義，對方則回答：「在北京，有上百人排在我後面盯著我的位置，所以就算我不做這些，也有人會做。」

Many rumors surrounding the sudden disappearance of the Chinese Foreign Minister Qin Gang. Of course, I don't know where he is or what is happening to him.

Instead I will share my impressions of our meeting and working together in 2015. pic.twitter.com/9M98KtjNjv — Pavel Slunkin （@PavelSlunkin） July 24, 2023

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