秦剛遭免職 白俄前外交官分享與他共事「魔幻」經歷

秦剛離奇失蹤一個月今遭「免職」 王毅回鍋任中國外交部部長

〔即時新聞/綜合報導〕中國外長秦剛超過30天不曾現身,如今外長職位進一步遭到撤換,引發各界臆測。前白俄羅斯外交官斯隆金(Pavel Slunkin)24日在社交媒體搭上這股話題,分享了2015年他與秦剛共事的奇葩經歷。

斯隆金首先點出,當時中國國家主席習近平計畫出訪白俄,而身為禮賓司司長的秦剛帶團來到白俄做事前準備。對斯隆金來說,中國外交部禮賓司「是一部龐大的機器」,擁有數以百計的官員,相反的,白俄禮賓部門的編制只有11人,這也就是為甚麼像他這樣的年輕外交官,能跟秦剛等中國高級官員接觸。

斯隆金說,早在習近平到訪白俄前幾個月,中國外交部的官員就堅持「每一天」都到白俄外交部,找他們討論禮賓流程,然而每次討論的事情完全是一樣的。

斯隆金解釋,兩邊人馬會在深夜敲定一切禮賓上的細微歧見,但隔天中國人就又上門要求開會,討論一模一樣的事情,日子就這樣重複下去,簡直就像電影《今天暫時停止》(Groundhog Day)的情節。

斯隆金接著提到,習近平第一天的行程結束的很晚,而他第二天打算參訪白俄的二戰博物館。因此秦剛決定在凌晨2點到現場檢查,確認一切準備就緒。白俄外交人員只好喚醒博物館副館長,請副館長安排流程。

斯隆金回憶,當時的場面可以說是非常的魔幻,秦剛等人踏上階梯,一邊數著步伐一邊問著:「甚麼時候會奏樂?那個時候主席(指習近平)會踏上哪一階?是這一階嗎?還是那一階?你確定?」

斯隆金表示,當時是凌晨3點,他唯一「確定」的是他想睡覺,因此隨便指向一階,想當然,當天儀隊奏樂的時刻,習近平所處的地方,根本不是他指的那一層階梯。

斯隆金接下去表示,隔天早上他與秦剛共進早餐,他對於秦剛流利的英文以及秦剛下屬畏懼上司的程度十分驚訝,此外也有一件事讓他印象深刻:秦剛當時正在吃一碗湯麵,但他進食的聲音「非常非常非常」的大聲。

斯隆金最後提到,等到習近平回國後,他向秦剛的一名下屬搭話,詢問這幾個月以來,不斷重複的準備工作到底有甚麼意義,對方則回答:「在北京,有上百人排在我後面盯著我的位置,所以就算我不做這些,也有人會做。」

Many rumors surrounding the sudden disappearance of the Chinese Foreign Minister Qin Gang. Of course, I don't know where he is or what is happening to him.

Instead I will share my impressions of our meeting and working together in 2015. pic.twitter.com/9M98KtjNjv