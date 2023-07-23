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    俄國不穩？持步槍男闖入莫斯科郊區民宅 放話要去克里姆林宮示威

    俄羅斯全副武裝且持有自動步槍的男子，闖入莫斯科郊區一處高級住宅，放話要去克里姆林宮示威。（美聯社）

    俄羅斯全副武裝且持有自動步槍的男子，闖入莫斯科郊區一處高級住宅，放話要去克里姆林宮示威。（美聯社）

    2023/07/23 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名全副武裝且持有卡拉希尼柯夫自動步槍的男子，於當地時間22日闖入莫斯科郊區伊斯特拉（Istra）一處高級住宅，放話要去克里姆林宮示威，俄國特種部隊攻堅後已將其擊斃。

    據《美聯社》報導，俄羅斯國會議員金施泰因（Alexander Khinshtein）表示，嫌犯為35歲男子切爾年科（Vyacheslav Chernenko），來自西伯利亞城市克拉斯諾亞爾斯克，他聲稱自己曾被派赴到烏克蘭參戰，至於是否真的有這段經歷還有待釐清。

    切爾年科索闖入的住宅，傳出曾屬於親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），當時屋內並沒有其他人，巡邏的保安發現民宅遭入侵後立即通報，2名警衛和1名警察入內查看時被切爾年科舉槍威脅，立即退到屋外。

    俄國特種部隊趕到現場後，和切爾年科對峙了好幾個小時，但他不僅拒絕棄械投降還向外面的部隊開槍，最終遭攻堅擊斃，他身邊除了步槍，還有多種自動武器和手榴彈。

    這起事件不禁讓外界聯想到俄國瓦格納傭兵的叛亂行動，當時瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布陣前倒戈，率軍佔領了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫，並一路向莫斯科挺進，後來在白俄羅斯調解之下撤兵。

    俄羅斯武裝男子向特種部隊開火，最終遭攻堅擊斃。（美聯社）

    俄羅斯武裝男子向特種部隊開火，最終遭攻堅擊斃。（美聯社）

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