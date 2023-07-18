「穿絲襪等我」 湖南省辦人員微信群誤發偷情訊息 辯病毒入侵

帳號名稱為「省政府辦公廳」的帳號疑似傳錯群組，竟在群裡連發3則不雅訊息，擷圖被散佈出去後引發中國網友熱議。（擷取自微博）

2023/07/18 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國網上最近瘋傳一張微信群的聊天截圖，一個名稱為「省政府辦公廳」的帳號疑似傳錯群組，竟在有304人的「湖南省直單位資產系統技術支持群」連發「你老公出門了嗎」、「穿絲襪等我」等訊息，擷圖被散佈出去後，負責人卻聲稱是遭到病毒入侵，也有一說是帳號被盗用，引發中國網友熱議。

綜合中媒報導，有304人的微信群組「湖南省直單位資產系統技術支持群」，突見一個帳號名稱為「省政府辦公廳」者在群組裡連發「你老公出門了嗎」、「等下我去你家」、「穿絲襪等我」訊息後，一名「省審計廳」的人員趕緊提醒他「發錯地方了吧？」，事後湖南省政府辦公廳的值班工作人員則表示，他們並不清楚網傳擷圖的相關資訊。

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該群組由北京一家軟體公司建立，負責人受訪時表示，名稱為「省政府辦公廳」的帳號是外來的技術人員，但不知道是哪裡請來的，接著又說該微信群當天晚上遭到病毒入侵，目前已經報警，相關部門正在調查中。

網諷：病毒也色色的

不過該公司負責人的說法並沒有被買單，中國網友紛紛在微博嘲諷這起荒唐的事件，「這個病毒還挺人性化還喜歡絲襪」、「病毒也色色的呢」、「別人家的病毒怎麼比較好玩」、「這得是多大的官啊，能想出病毒入侵這一說法」、「他們的公信力已經一文不值了」。

事件在網上持續延燒後，湖南省政府辦公廳的紀律委員出面正式回應稱，隔天上午就有人員向相關處室報告，其帳號遭人盜用，並在3個群組發送同樣的不雅訊息。該紀委表示，目前紀檢部門已經介入並報警處理，該廳將根據執法部門的調查及時向社會公布結果。

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