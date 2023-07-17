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    中國網友創「中國台灣福建金門」一詞 網笑︰福建成了台灣領土？

    有中國網友在「小紅書」發文介紹台灣外島金門，在月初開幕第1家麥當勞時，竟在文中寫下了前所未有的「中國台灣福建金門」一詞，令其他中國網友與外國網友看到後，都忍不住對該詞吐槽連連。（圖擷取自@Yura8964推特）

    有中國網友在「小紅書」發文介紹台灣外島金門，在月初開幕第1家麥當勞時，竟在文中寫下了前所未有的「中國台灣福建金門」一詞，令其他中國網友與外國網友看到後，都忍不住對該詞吐槽連連。（圖擷取自@Yura8964推特）

    2023/07/17 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上至政府、下至百姓，總是時時刻刻秉持著「台灣屬於中國的一部分」的認知，不時在各種場合大吃台灣豆腐。日前就傳出，有中國網友在中國知名網購社群平台「小紅書」，發文介紹本月初在台灣外島金門開幕的第1家麥當勞時，竟在文中寫下了前所未有的「中國台灣福建金門」一詞，令其他中國網友與外國網友看到後，都忍不住對該詞吐槽連連。

    一名中國網友7日時，在中國小紅書發文介紹台灣外島金門，於7月初正式開幕島上第1家麥當勞餐廳一事。該名網友在先是以「中國台灣福建金門第1間」為標題，並在貼文中寫道，「結束了長達30年的廈門有麥當勞、金門沒有的屈辱歷史」，同時還附上一張麥當勞金門太湖餐廳的建築物外觀照片。

    該文一出，除了在小紅書上掀起許多中國網友熱議，同時也被其他國家的網友分享到臉書、推特、Reddit 等社群平台。包含中國在內的不少網友，紛紛吐槽原PO自創「中國台灣福建金門」一詞，「不要把福建隨便劃過去呀」、「要講金門也該歸在福建省吧」、「終於承認福建是台灣領土了」、「所以，福建屬於台灣領土是嗎？」、「說清楚到底是台灣省還是福建省啊XD」、「中國的台灣，台灣的福建，福建的金門，金門的麥當勞，瞬間割讓福建給台灣，一定是乳滑（辱華）」。

    另有網友表示，「玉珍怎麼看？」、「笑死，到底有多自卑才會這樣蹭」、「不說金拱門算不算一種媚外辱華？」、「短短8個字做出了連續髮夾彎的感覺」、「4個地名在上面，您到底開在哪裡啊？」、「何時要結束中國沒有民主自由的屈辱歷史？」、「沒有麥當勞是屈辱？崇洋媚外心術不正的作者啊～共產黨務必把他抓去再教育」。

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