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    早上被牛叫聲吵醒！鄰居竟在5樓陽台養「7頭牛」

    中國四川的一處社區，一位鄰居竟然在自家陽台上養了7頭牛。（圖擷取自微博）

    中國四川的一處社區，一位鄰居竟然在自家陽台上養了7頭牛。（圖擷取自微博）

    2023/07/16 20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕現在許多人都有在家飼養寵物，但中國四川一處社區的5樓陽台上出現了一幕令人匪夷所思的場景，一位鄰居竟然在自家陽台上養了7頭牛。這突如其來的養牛行為引發了社區居民的不滿，因為他們不僅聽到牛叫聲，還能聞到濃烈的牛糞味道，又臭又吵。居民們無法忍受這種環境，於是立即表達了抗議，最終將牛送走。

    綜合中媒報導，事件發生在四川南充的一個社區，一名住在3樓的居民在14日上午發現自家陽台竟然出現了牛糞，且空氣中彌漫著牛隻排泄物的惡臭味道，還夾雜著飼料的味道和牛叫聲。他抬頭往上看，驚訝地發現5樓李姓居民家的陽台上養著7頭牛。

    目擊者表示，當天不斷聽到牛叫聲，還以為自己聽錯了，這樣一次性養了7頭牛不僅聲音巨大，而且散發出強烈的臭味，一天之內牛糞的氣味彌漫整個社區，讓所有人都難以忍受。

    社區居民紛紛表達了他們的不滿和困擾，有居民表示：「早上沒特別注意，心想養雞、鴨都還算正常，但誰會在社區養牛呢？應該是在早上沒有人注意的時候，偷偷把牛從樓梯間牽上來養的。」

    據了解，社區居民受不了牛糞的惡臭和牛叫聲的吵鬧，紛紛打電話向相關部門投訴。相關部門迅速採取行動，當天就用一輛三輪車將7頭牛全部運走，吸引不少居民圍觀。

    相關單位當天就用一輛三輪車將7頭牛全部運走，吸引不少居民圍觀。（圖擷取自微博）

    相關單位當天就用一輛三輪車將7頭牛全部運走，吸引不少居民圍觀。（圖擷取自微博）

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