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    中國大外宣媒體提問偏袒俄國 遭烏克蘭總統顧問怒斥

    被視為中國大外宣機構的香港「鳳凰衛視」，日前派記者陳瑩訪問烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）時，所提出的問題明顯偏袒俄國，遭波多利亞克怒斥。（法新社）

    被視為中國大外宣機構的香港「鳳凰衛視」，日前派記者陳瑩訪問烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）時，所提出的問題明顯偏袒俄國，遭波多利亞克怒斥。（法新社）

    2023/07/11 16:50

    〔編譯盧永山／綜合報導〕俄烏戰爭已進行超過18個月，相較於世界多數國家要求俄羅斯從烏克蘭撤兵，中國仍偏袒俄國，甚至表態與俄國的關係無上限，並暗中提供俄國各種援助。被視為中國大外宣機構的香港「鳳凰衛視」，日前派記者陳瑩訪問烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhailo Podolyak）時，所提出的問題明顯偏袒俄國，就遭波多利亞克怒斥。對此，有網友批評陳瑩的提問「沒有良知」。

    根據鳳凰衛視近日播出的節目，陳瑩在訪問波多利亞克時提問：「你渴望和平嗎？為什麼你認為烏克蘭和北約組織（NATO）站在一起，對於烏克蘭來說是能夠解決這場危機的最好方式？」

    波多利亞克回應：「為什麼我們要接受停火協議？任何休戰都只是（俄國在）戰爭中的行動暫停，是（俄國）為下一階段的戰爭做準，以對烏克蘭進行更大的破壞。如果你們不想支持我們也沒關係，不要跟我們提停戰協定之類的事情。我們要與北約一起建立一個有效保護整個歐陸的體系，我們沒有其他出路。」

    波多利亞克的回應顯示，他很不滿鳳凰衛視記者所提問題的預測立場，尤其是對打著和平幌子，卻偏袒俄國的行為反感。

    俄烏戰爭逾18個月以來，中國仍沿用「烏克蘭危機」來取代「俄烏戰爭」，中國在今年2月提出了一個結束俄烏戰爭的12點計畫，表示願意擔任「烏克蘭危機」的斡旋者，但並未像世界上100多個國家那要呼籲俄國自烏克蘭撤兵。

    中國迄今仍未譴責俄羅斯或將其行為稱為「侵略」，因此引來歐洲國家和美國的批評，質疑中國擔任衝突潛在斡旋者的可信度。

    擔任中國政府「歐亞事務特別代表」的李輝，今年5月赴歐洲5國訪問，推動北京當局所提的烏克蘭和平計劃。當時「華爾街日報」報導，李輝曾向5國傳達了明確的訊息，包括「讓俄國管理現在佔領的烏克蘭國土」。

    針對陳瑩提問，烏克蘭政府認為這場戰爭會持續多久的時間？波多利亞克表示，影響戰爭的因素有很多，包括武器種類數量的平衡，俄國軍工複合體是否會逐漸衰落，以及北約對烏克蘭供應武器的速度。

    波多利亞克強調，只要讓俄國遭遇重大的戰術失敗，無論還需要多久，烏克蘭都會讓戰爭持續下去。

    針對鳳凰衛視記者陳瑩的提問帶有立場，有網友在社群媒體「嗶哩嗶哩」批評，「但凡還有作為一個人的最起碼的良知，都問不出這樣的問題，我們曾經衕樣飽受列強侵略。如果不支持，就不要說風涼話，和平難道是靠滿足敵人的條件乞求來的嘛？」

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