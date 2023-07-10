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    美計劃為烏克蘭提供「以色列模式」安全保障 與盟國建立保護傘

    美國總統拜登5月20日在日本廣島，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。（法新社）

    美國總統拜登5月20日在日本廣島，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。（法新社）

    2023/07/10 16:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》9日報導，西方盟國正在進行「高階」和「瘋狂的最後一刻」談判，以便在11日於立陶宛舉行的北約峰會之前，敲定烏克蘭的安全保證聲明。與此同時，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實，美國計劃提供「以色列模式」安全保障。

    美國拜登總統稍早接受《CNN》專訪提到，烏克蘭目前還沒準備好加入北約，必須等俄羅斯的侵略戰爭結束，北約盟國才會考慮是否讓烏克蘭加入。他提到，過程中美國將會持續提供烏克蘭安全保障與武器，就像先前美國對以色列所做的那樣。

    針對拜登的談話，蘇利文9日在白宮例行記者會上表示，烏克蘭需要西方集體的安全保障，因此北約盟國需要制定可以長期發揮作用的雙邊義務。他證實，華盛頓正計劃為烏克蘭提供「以色列模式」安全保障，這意味在烏克蘭不加入北約的情況下，與烏克蘭進行合作，這就是拜登總統將在立陶宛斯峰會上宣揚的內容。

    美國每年向以色列提供約38億美元援助，其中很大一部分用於防禦飛彈彈和軍事技術。美國國會研究服務處（CRS）最近釋出報告稱，自第二次世界大戰以來，世界上沒有任何一個國家獲得的美國支援比以色列多。根據德國基爾世界經濟研究所（IfW）釋出的援烏追蹤報告，美國已經是烏克蘭最大的軍事支援國，向該國提供了428億美元的裝備。

    針對烏克蘭的安全保障，《Politico》引述4名熟悉談判情況的官員透露，美國、英國、法國和德國一直與基輔討論這個問題，並與北約、歐盟和七大工業國集團（G7）的其他盟國進行接觸。4國提出的構想，是由所有願意向烏克蘭提供持續軍援的國家建立起一個「保護傘」，即使各國的細節有所不同。

    報導稱，美國、英國、法國和德國希望在本週的北約峰會上，公佈一個讓其他國家可以加入的框架，以完成對烏克蘭的安全承諾。

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