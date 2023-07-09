炸鍋！ 中國濟南大學留學生月領13萬補貼

中國濟南大學這張勞務發放表，引發網路喧騰。（摘自網路）

2023/07/09 23:41

〔編譯魏國金／台北報導〕中國山東濟南大學4日流出校外人員勞務發放表，明確載明國際學院2023年7月3名外國留學生發放補助金額分別為人民幣2.9萬元（12.6萬台幣）、2.9萬元與3萬元（13萬台幣），由於單位為「元/月」，立刻在網路上引發批評，該新聞也衝上微博前10大熱搜。有網友說，無怪乎有這麼多亞非拉留學生要來中國深造。

新浪新聞9日報導，濟南大學王姓經辦人解釋，該照片「斷章取義，不是完整的」，實際上是30個月的補助，是按規定發放的。不過由於校方沒有直接公佈完整的表單，且單位明確是「元/月」，因此網民多不相信。

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一名網友在新浪新聞留言說，「我的眼睛不瞎，濟南大學留學生明明每個月補貼29000元以上，白紙黑字板上釘釘的事，怎麼到了有關人員嘴裡就成了30個月的事呢？到底誰在謊？」

有網友留言：「真的，每次看到這類新聞總是讓我聯想起家裡窮得叮噹響、老婆孩子都快吃不起飯了，還在外面充大款要請客的wsn（猥瑣男）」。也有調侃，「近15年是我國從古至今最特殊的時期，絕對可以寫入史冊：全民焦慮指數最高、養育成本全球最高、貧富差距全球最大、貪污腐敗全球第一、兒童青少年心理健康問題全球第一、離婚率全球第一、一切責任都怪美方」。

另一些網友批評，「大學老師工資都沒這麼高」、「這才是真正的賣國賊！」、「民脂民膏就這樣揮霍給國外？中國多少人吃不飽飯？」。

用戶名「趣筆教談」的網友在「知乎」發文說，「我個人以為別說3萬元，1000元（台幣4332元）都算高的。留學生留學就該本國出錢，除非獲得留學地國家的獎學金」。該文補充，每個月補貼1000元似乎不可能，因為許多資料顯示，留學生補助一年約人民幣5萬至20萬之間（21萬至87萬台幣）。

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