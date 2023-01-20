中國留學生簽效忠協議 觀察家：1990年就有且不限公費留學生

瑞典媒體踢爆，中國公費留學生在出國前，被要求簽署效忠黨國協議，震驚瑞典杏壇。（擷取自瑞典每日新聞報網頁）

2023/01/20 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典媒體踢爆在瑞典留學的中國公費留學生，在出國前被要求簽署效忠黨國協議，震驚瑞典杏壇。觀察家指出，瑞典輿論對此事大為震驚，顯示他們對中共本質的無知，以及對中共滲透後知後覺，中國公費留學生被要求簽署這類效忠協議便已存在，而且不限公費留學生。

據報導，瑞典各大學迄今已通報有超過30名中國留學生，與中國教育部管轄的國家留學基金委員會（CSC）簽署協議，承諾「效忠中國政府」、「為政權服務」、「絕不參與違背當局意願的活動」等，一旦違背協議內容或「中斷學業」，這些留學生在國內的家人，就會被政府追討留學補助款項。

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自由亞洲電台（RFA）19日報導，瑞典華人文學家萬之指出，此事乃中共一貫伎倆，「在中國你拿了國家的錢，你就是國家的人、你是黨的人。」即使是自費的中國留學生，同樣無法避免在政治上受控於中共當局，「你私費的學生，參與政治活動，你一樣會受到懲罰的，你的家庭是會受到影響的。」

一直追蹤紀錄中共海外滲透的法國獨立導演、評論家王龍蒙認為，中國政府正是透過這類協議，將「忠黨愛國」的留學生派往海外，使留學生變成其爪牙，協助其竊取西方機密、箝制諸如聲援香港「反送中」抗爭和中國「白紙運動」的異議人士，呼籲民主國家的高等院校斷絕與CSC的合，不要變成挾持「人質」的共犯。

瑞典駐歐洲理事會議員大會（PACE）前副主席林德布勞德（Göran Lindblad）向RFA表示，現在終於有證據表明中共強迫歐洲大學的中國學生簽訂忠誠協議，佐證外界長期對中共利用學生刺探情報和宣傳意識形態的質疑，「民主國家必須捍衛學術自由」。

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