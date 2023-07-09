危險！ 美國殺人犯靠床單越獄 擁有野外生存技能

美國男子伯勒姆涉嫌殺人、性侵、綁架、縱火、行竊等刑案，孰料卻靠著床單從獄中垂降到外面越獄。（圖擷自City of Warren Police - Pennsylvania臉書）

2023/07/09 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國34歲男子伯勒姆（Michael Charles Burham），因涉嫌槍殺女子並犯下性侵、綁架、縱火、行竊等刑案，被關在賓夕法尼亞州沃倫郡監獄，孰料他7日清晨靠著床單從獄中垂降到外面，旋即逃之夭夭，當局呼籲民眾若看到伯勒姆千萬不要接近，因為他非常危險。

據《NBC》報導，伯勒姆當時在監獄的生活休閒區運動，獄方人員透過監視器進行監控，但伯勒姆不知為何能找到機會爬到運動器材上，再攀爬至屋頂藉由床單垂降至戶外地面，獄所人員過了好幾分鐘後才發現伯勒姆失去蹤影。

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沃倫郡發言人斯泰爾特（Cecile Stelter）表示，伯勒姆擁有野外生存技能，能夠在林區求生，目前搜索範圍已擴大到郊外。斯泰爾特指出，從伯勒姆過往的前科來看，他本人非常危險，民眾若看到他還請立即撥打報案電話。

據了解，伯勒姆涉嫌性侵紐約女子霍金奇（Kala Hodgkin）後遭到通緝，孰料他5月11日闖進霍金奇家中將其槍殺，紐約警方展開跨越多州的追捕後，5月24日在南卡羅萊納州逮捕伯勒姆。另外，伯勒姆在逃亡過程中，持槍在賓州民宅綁架一對夫婦，當局已在南卡州一處墓園救出兩人。

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