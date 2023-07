墨西哥海上鑽油平台遭大火吞噬 釀2死6傷1失蹤

2023/07/08 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥國家石油公司(Pemex)位於墨西哥灣(Gulf of Mexico)南端一處海上鑽油平台於7日發生火警,從社交媒體上的影片可見得,該海上鑽油平台管線遭火舌吞沒,周圍救援船隻則不斷灑水企圖撲滅火勢,整起意外造成2名工人死亡,6人受傷,並有1名工人至今仍下落不明。

據《路透》報導,墨西哥國家石油公司位於墨西哥灣南端坎塔雷爾油田 (Cantarell Field)的海上鑽油平台於7日發生大火,造成至少2名工人死亡、1工人失蹤及6人受傷。該公司聲明指,目前已確認全數人員狀況,會全力搜救失蹤工人,而這場大火也將對石油生產量造成重大影響。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出,國家石油表示,該海上鑽油平台一共有328名工作人員,已有321人成功撤離,目前除盡全力搜救失蹤人員外,亦將儘速釐清事故原因,修復受損管線等。根據國家石油公司資料,雖然坎塔雷爾油田石油產量在過去10年以來顯著下滑,但目前每天仍背負17萬桶原油的產能。

⚠️BREAKING: A huge fire on Pemex the Nohoch Alfa oil rig in the Gulf of Mexico❗ pic.twitter.com/Iu7izTrqVH