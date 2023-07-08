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    墨西哥海上鑽油平台遭大火吞噬 釀2死6傷1失蹤

    墨西哥國家石油公司位於墨西哥灣南端一處海上鑽油平台於7日清晨發生大火，造成2位工人死亡，6人受傷，並有1名工人至今仍下落不明。（路透）

    墨西哥國家石油公司位於墨西哥灣南端一處海上鑽油平台於7日清晨發生大火，造成2位工人死亡，6人受傷，並有1名工人至今仍下落不明。（路透）

    2023/07/08 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國家石油公司（Pemex）位於墨西哥灣（Gulf of Mexico）南端一處海上鑽油平台於7日發生火警，從社交媒體上的影片可見得，該海上鑽油平台管線遭火舌吞沒，周圍救援船隻則不斷灑水企圖撲滅火勢，整起意外造成2名工人死亡，6人受傷，並有1名工人至今仍下落不明。

    據《路透》報導，墨西哥國家石油公司位於墨西哥灣南端坎塔雷爾油田 （Cantarell Field）的海上鑽油平台於7日發生大火，造成至少2名工人死亡、1工人失蹤及6人受傷。該公司聲明指，目前已確認全數人員狀況，會全力搜救失蹤工人，而這場大火也將對石油生產量造成重大影響。

    《路透》指出，國家石油表示，該海上鑽油平台一共有328名工作人員，已有321人成功撤離，目前除盡全力搜救失蹤人員外，亦將儘速釐清事故原因，修復受損管線等。根據國家石油公司資料，雖然坎塔雷爾油田石油產量在過去10年以來顯著下滑，但目前每天仍背負17萬桶原油的產能。

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