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    婦人辦機票退費遭拒 大鬧墨西哥機場砸設備怒喊：會讓你付出代價！

    婦人辦理退費遭拒，暴怒將電腦設備全砸在地。（翻攝自推特）

    婦人辦理退費遭拒，暴怒將電腦設備全砸在地。（翻攝自推特）

    2023/07/06 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕一名婦人5日在墨西哥城國際機場打算辦理機票退費，卻因某些原因遭工作人員拒絕，婦人當場咆哮大罵並跨過櫃檯將電腦及相關設備狠狠砸向地板，惡劣行徑全遭民眾錄下。

    《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於5日墨西哥城國際機場的「沃拉里斯航空」（Volaris），一名56歲的婦人瓜達盧佩（María Guadalupe）打算辦理退款，由於機票是透過旅行社預定，櫃檯人員告知需要先連繫旅行社了解退款事宜才會受理，沒想到瓜達盧佩當場暴走，影片中只見婦人一邊怒吼、一邊跨過櫃檯，將櫃檯上的電腦及相關設備往地上猛砸，之後站在行李秤上向櫃檯人員大喊「如果你不願意，就別把錢退給我，我不在乎，但這會讓你付出代價」，瓜達盧佩在砸完所有櫃檯的設備後，怒氣似乎消散許多，最終被一名工作人員帶離櫃檯才結束了這場鬧劇，但婦人暴走過程已被周圍民眾錄下，影片在網上引發熱議。

    後續婦人瓜達盧佩被指控損壞設備和擾亂治安，遭到警方拘留。

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