本週全球均溫3度破高溫紀錄 科學家：可能是地球10萬年來最熱

伍德韋爾氣候研究中心的高級科學家弗朗西斯表示，本週的氣溫估計可能是地球10萬年來首見最熱溫度。（法新社）

2023/07/08 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因大學數據指出全球日平均氣溫7月以來已3度打破紀錄，本月6日平均溫度達攝氏17.23度，對此，伍德韋爾氣候研究中心的高級科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）表示，這是令人驚訝的高溫紀錄，估計可能是地球10萬年來首見最熱溫度。

根據《CNN》報導，弗朗西斯透露，儘管目前的高溫紀錄比對，僅追溯到20世紀中期的觀測數據資訊，但經過科學家研判「幾乎可以確定」，最近出現的高溫是地球過往以來最為溫暖的溫度，本週所出現破紀錄高溫，可能是地球10萬年以來最熱的，「這是一件事件」。

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最早開始分享全球氣溫飆升其中一名科學家、加州非營利氣候科學研究組織「柏克萊地球」首席科學家羅德（Robert Rohde）認為，「今年夏天很可能繼續看到這樣的高溫紀錄出現。」

英國格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所的氣候科學高級講師奧托（Friederike Otto）說，北半球的夏天大部分在前段時期，聖嬰現象正在發展，這代表人類必須現在停止燃燒化石燃料，「不是幾十年之後，是現在就必須停止」。

據了解，科學家是從樹木年輪、冰核、珊瑚礁等獲取數千年來的氣候數據，也是科學家進一步了解氣候系統、工業革命後，人類如何促使全球加速暖化的理論基石。

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