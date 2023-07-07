差點錯過3千萬！她買彩券忘對獎 1年後才發現中大獎

紐約女子普拉姆在去年5月購入數張彩券後忘記兌獎，直至今年5月11日看到新聞提醒玩家盡快兌獎獎金，沒想到她重新檢查彩券竟發現贏得「終身大獎」的二等獎，終身每週將可領取1000美元（約新台幣3萬），近一年後才發現中獎。（圖擷取自「@newyorklottery」推特）

2023/07/07 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名女子在去年5月購入數張彩券後忘記兌獎，直至今年5月11日瀏覽新聞指出，紐約彩券公司提醒玩家在今年5月26日前盡快兌獎，否則逾期失效，她再次檢查手邊彩券後，驚訝發現其中一張竟贏得「終身大獎」的二等獎，終身每週將可領取1000美元（約新台幣3萬），近一年後才發現中獎，消息曝光引外界熱議。

綜合外媒報導，紐約彩券公司上月29日發表，一名來自紐約女子普拉姆（Genine Plumme）於2022年5月26日購入數張遊戲「終身大獎（Cash4Life）」彩券，買完後疑忘記兌獎放在家中，直至今年5月11日普拉姆看見彩券公司發布新聞稿指出，提醒玩家盡快兌換手邊中獎彩券，否則將在5月26日到期失效。

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普拉姆透露，她看完新聞後，立刻再次檢查手邊數張彩券，沒想到其中1張「終身大獎」彩券竟然中獎，「當下我感到無比震驚」，並發現贏得「終身大獎」遊戲的二等獎。據了解，終身大獎的二等獎金保證至少支付贏家100萬美元（約新台幣3137萬），普拉姆則選擇終身每月領取獎金1千美元。

普拉姆領獎時笑說，「像我一樣繼續玩下去，同時建議其他玩家，一定要重新檢查彩券是否中獎，尤其當你的手上有多張彩券。」

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