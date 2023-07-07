遭通緝旅英港人：台灣應意識到中國「長臂管轄」威脅

流亡海外的香港民主運動人士示警，中方力圖在海外施展「長臂管轄」，台灣社群應意識到相關威脅。（路透）

2023/07/07 08:00

〔中央社〕香港警方3日以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣布通緝8名流亡海外的香港民主運動人士，劉祖迪（Finn Lau）是其中之一。他近日示警，中方力圖在海外施展「長臂管轄」，台灣社群應意識到相關威脅。

儘管即便遷居英國也持續面臨生命威脅、遭不明人士跟蹤、遇假冒的記者騷擾，他以英語接受中央社採訪時仍十分關心台海局勢及台灣人在海外的處境。他說，他期許自己行有餘力能為台灣在國際間爭取更多支持，原因包括「近幾年，戰爭威脅確實升高」。

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今年10月將滿30歲的劉祖迪在對抗北京與港府高壓統治的香港政治運動中，提出著名的「攬炒」策略，活躍於2019年以來的「反送中」等大規模行動。

2020年起，他流亡英國，當年6月曾在倫敦街頭住家附近遭3名身著連帽衫、臉戴口罩的不明人士襲擊並毆打至昏迷。當時被疫情籠罩的英國實施「封城」，劉祖迪獨自在街上躺了一會兒才醒來，自己勉強呼叫救護車、到醫院接受近6小時的治療。他稱這是一場「瀕死經驗」。

港警3日宣告以100萬港幣（近新台幣400萬元）為代價，獎賞協助緝捕劉祖迪等8人到案的民眾。

在2020年即曾遭通緝的劉祖迪說，他對相關消息不感驚訝，且早聽聞存在懸賞追捕特定流亡港人的「地下賞金」，「行情」差不多就是一顆人頭100萬港幣，如今差別只在中方將賞金檯面化，相當於首度公然展示「跨國鎮壓」具體證據。

劉祖迪說，賞金消息一出，相關港人遭劫持、騷擾的風險，恐怕只會升高。他舉例，已有朋友與他分享社群媒體上中國人社團的截圖：部分網民熱烈討論該如何自行捉拿或殺了他，或者等官方派殺手來也行。

非政府組織「香港自由委員會」基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）5日在英國國會舉行記者會，由關注俄羅斯與中國的保守黨籍國會議員、下議院外交委員會成員希里（Bob Seely）主持，劉祖迪和另一位同樣遭通緝的香港工運人士蒙兆達擔任主要發言人，基金會董事長、前「壹傳媒」董事柯立福（Mark Clifford）以及非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人、執行長羅傑斯（Benedict Rogers）與談。眾人會後接受媒體採訪。

遭懸賞通緝的8名港人之中，除了劉祖迪、蒙兆達、羅冠聰等3人以英國國民（海外）護照（BNO）持有人或政治難民身分旅居英國，其他人分別住在澳洲和美國。

在5日的記者會上，與會人士同意，港府及其背後的北京的最新舉措不僅是對港人的跨國鎮壓，更是公然干涉英、美、澳洲等國國內事務，侵害各國主權，包括司法管轄權，同時是對各國政府大膽進行「壓力測試」、試探底線。

與會人士呼籲各國官方不應僅滿足於發表強硬聲明，更要採取協調一致的具體行動、力求精準打擊，例如擴大制裁特首李家超、保安局局長鄧炳強等香港和中國高階官員。

劉祖迪在記者會提出3點訴求，包括儘速與英國外交和內政大臣會面，討論港人處境及英方可採取的作為；在英國境內企圖捉捕流亡港人的民眾應依英國法律審理和制裁；仍在香港終審法院服務的英國法官應即刻離任，否則應解除其在英國的法官資格和各項榮譽頭銜。

自北京於2020年6月底在香港強行實施「國家安全法」以來，去年有兩位英國現任法官辭去香港終審法院非常任法官職務，但目前仍有6位英國退休法官名列其中，因此遭批評是為持續違反對港「中英聯合聲明」、踐踏法治的北京和香港當局妝點門面、「司法洗白」。

不過，寧願盡可能維持「一切如常」狀態的，恐怕不只這些法官。劉祖迪告訴中央社，過去3年來，他數度透過英國國會議員和其他人士求見內政大臣，卻徒勞無功。此外，儘管他已有兩次遭攻擊的報案紀錄，且海外祕密警察站等北京「長臂管轄」作為屢引發媒體關注，英國警方從未主動提供他安全指引或人身保護，在100萬港幣人頭賞金消息發布後亦然。

羅傑斯接受中央社採訪時說，英國政府應主動接觸劉祖迪等3位遭懸賞通緝的港人，提供安全諮詢；英國警方則應主動與3人建立密切聯絡協調機制，以利在威脅發生時，即刻有效反應。

羅傑斯提到，在政治層面，英國政府雖然近年對中立場確實較以往強硬，但對維護與中國的雙邊關係仍稍嫌謹小慎微、甚至看似有意恢復一定程度的「常態」，特別是在經貿領域。

記者詢問，若英國作為「中英聯合聲明」簽署方之一，對北京當局片面毀約棄諾的行為無法有效回應，面對中國實質侵犯主權、威脅合法在英國境內居留人士的安全，也未能積極應對，台灣人和其他社群是否該感到擔憂。

羅傑斯說，面對中國威脅升高，各界應避免兩種極端狀況：一種是過於天真，另一種則是多疑偏執。讓英國籠罩在疑懼與偏執之中，想必不是大家樂見的，但為預防這樣的情況發生，政府必須更積極保護受影響的社群，相關行動必須更具說服力和可信度。

劉祖迪提到，儘管港人對英國政府自2021年1月以來實施的BNO赴英簽證優惠措施心懷感激，這類「德政」卻也成了官方推辭、不採取進一步作為的擋箭牌。

記者詢問，港警新發布的通緝令是否讓他畏縮，劉祖迪坦承，他確實因此感到更危險，但他不會因此被嚇阻、停止倡議自由民主和人權。相反地，他會做得更多、更積極發聲。

他說，有許多人受的苦比他更多；和在香港監牢裡受迫害的朋友比起來，他的遭遇根本不算什麼。「如果我身在英國都對自己進行言論審查，其他人可能會更不敢說話」；「我必須樹立榜樣，持續戰鬥」。

蒙兆達也說，通緝令不會讓他停止政治倡議；香港和北京當局企圖以「國家安全」為藉口，打壓對它們的批評，但各國不應允許它們食髓知味，一再嘗試以「恐懼」控制國內外情勢。

值得注意的是，儘管北京的「長臂管轄」作為近期屢獲關注，中方在部分國家卻頗有斬獲。數名知情人士向中央社透露，中方在部分國家建立的網絡甚至可讓移民單位官員與中方分享台灣護照持有人入境資訊、以利中方掌握台灣人行蹤，類似情況也可見於歐洲。

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