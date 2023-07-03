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    赴中應慎行！美列3級旅遊警示 任意執法、禁出境、亂拘留風險高

    美國國務院更新旅遊警示，建議美國人應「重新考慮」是否要前往中國旅行，因為當地存在任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險。（美聯社）

    美國國務院更新旅遊警示，建議美國人應「重新考慮」是否要前往中國旅行，因為當地存在任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險。（美聯社）

    2023/07/03 20:15

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美聯社今（3）日報導，在中國甫通過的「對外關係法」及新修訂的「反間諜法」於1日生效後，美國國務院正建議美國人應「重新考慮」是否要前往中國旅行，因為存在任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險。

    這項於美東時間6月30日更新的旅遊警示為第3級「重新考慮前往」（Reconsider travel），在4級旅遊警示系統中，僅次於最高第4級的「切勿前往旅行」（Do Not Travel）。

    報導說，儘管美國政府這項旅行建議未明確援引具體事例，但在5月才發生一位78歲美國公民梁成運（持有香港永久性居民身分證）因「間諜罪」，在中國被判處終身監禁。該旅遊警示是在這起案例之後所發布。

    中國全國人大常委會上週甫通過一項全面的「對外關係法」，威脅要對那些被視為「危害」中國利益的人採取反制措施。此外，中國最近還通過了一項內容廣泛的「反間諜法」，該法令外國商界感到不寒而慄、辦公室遭突然搜索。中國還有一項可制裁外國批評者的法律。

    美國國務院的旅遊警示公告指出：「中華人民共和國（中國）政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布禁止出境，沒有根據法律進行公平和透明的程序。」

    該公告說：「美國公民在中國旅行或居住，可能會被拘留，無法獲取美國領事（探視等）服務、或取得有關其涉嫌犯罪的訊息。」

    公告指出：「中國當局似有廣泛自由裁量權，可以將範圍廣泛的文件、數據、統計或材料當作國家機密，並拘留和起訴被控間諜活動的外國人。」

    公告列舉一系列在中國可能被視為犯罪行為，從參加示威活動、到發送批評中國政策的電子訊息，甚至只是進行研究、卻因研究領域被視作「敏感」。

    公告說，出境禁令可用於強迫個人參與中國政府的調查、迫使家庭成員從國外返回、有利於中國公民的民事爭端解決，以及「獲得對外國政府的議價籌碼」。最後一項表明：美國華府認定北京當局已把「人質外交」作為手段，以對付西方民主國家。

    美國國務院針對香港、澳門也發布了類似的旅遊警示，分別為前往香港時應「格外小心」（Exercise increased caution，第2級警示）、前往澳門應「重新考慮前往」（第3級警示）。美國國務院對中、港、澳的旅遊警示於6月30日更新，7月3日以電郵寄發通知媒體。

    對美國這項最新赴中旅遊警示，中國沒有立即回應。

    美國過去曾向其公民發出過類似的旅遊警示，但近年來主要是警告中國在嚴厲的武漢肺炎「清零」政策下關閉邊境長達3年，陷入嚴格和長期封鎖的危險。

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