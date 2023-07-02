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    扯！中國人民大學畢業生盜全校學生個資設網站 還有「顏值評分表」

    中國人民大學碩士畢業的男子盜取校內同學的個人資訊，還設立一個網站製作「顏值評分表」。（圖翻攝自微博）

    中國人民大學碩士畢業的男子盜取校內同學的個人資訊，還設立一個網站製作「顏值評分表」。（圖翻攝自微博）

    2023/07/02 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今（2）日有網友爆料，一名人民大學碩士畢業的男子盜取校內同學的姓名、照片等個人資訊，甚至還用這些個資設立一個網站製作「顏值評分表」。中國人民大學則回應，目前正配合警方調查。

    綜合中媒報導，有網友爆料，中國人民大學高瓴（ㄌ一ㄥˊ）人工智能學院一名碩士畢業生盜取全校學生的個人資訊，包括姓名、照片、學號、生日、出生地等，甚至還製作顏值排行表的網站供人查看。

    該網站為公開網站，且已存在3年，網站所提供的資訊包括學生屆數、身高區間、星座、籍貫、科系。甚至還能透過搜尋姓名或學號的方式，看到當事人的顏值分數。製作網站的畢業生曾在2020年發文說「今年和志同道合之士完成了這件我大二就想做的壞事，本來想發朋友圈但人多眼雜怕被打拳還是發微博吧。」但目前他的帳號內容已全數清空。

    據稱，該名畢業生曾獲選為「三好學生」、「優秀團幹部」，並且曾以高瓴畢業生代表進行求職分享，而他目前任職於騰訊公司的搜索算法部門。

    對此，中國人民大學則回應，已第一時間連絡警方，目前正積極配合警方等相關部門調查，校方也強烈譴責侵犯個人隱私等行為。消息曝光後後，許多網友也紛紛抨擊，「今天敢洩漏人大的，明天就敢洩漏騰訊的」、「沒有一點法律意識，侵犯別人隱私

    以後還可能會洩漏國家隱私」。

    顏值評分表網站上的資訊包括學生屆數、身高區間、星座、籍貫、科系。甚至還能透過搜尋姓名或學號的方式，看到當事人的顏值分數。（圖翻攝自微博）

    顏值評分表網站上的資訊包括學生屆數、身高區間、星座、籍貫、科系。甚至還能透過搜尋姓名或學號的方式，看到當事人的顏值分數。（圖翻攝自微博）

    顏值評分表網站上的個人資訊包括學生姓名、籍貫、科系、生日等，甚至還有當事人的顏值分數。（圖翻攝自微博）

    顏值評分表網站上的個人資訊包括學生姓名、籍貫、科系、生日等，甚至還有當事人的顏值分數。（圖翻攝自微博）

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